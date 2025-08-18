Phố Wall bớt lạc quan về giá vàng tuần này

Phần lớn giới chuyên gia Phố Wall dự đoán thị trường vàng tiếp tục đi ngang, sau một tuần giảm nhẹ.

Giá vàng thế giới tuần qua cố tìm lại đà tăng trưởng sau những bất ổn thuế quan tuần trước đó. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát cùng chỉ số tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ, xói mòn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, khiến vàng bớt hấp dẫn với các nhà đầu tư. Kết thúc tuần, giá giao dịch ở mức 3.334 USD một ounce, giảm 60 USD, tương đương khoảng 1,8%.

Tuần này, theo khảo sát của Kitco, phần lớn các chuyên gia Phố Wall dự đoán thị trường tiếp tục đi ngang, trong khi các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ tin rằng vàng có thể tăng giá.

Một thợ kim hoàn cân vàng trang sức ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 31/7. Ảnh: Reuters

Adrian Day, Chủ tịch của công ty quản lý tài sản Adrian Day, cho rằng vàng tiếp tục dao động trong biên độ với xu hướng tăng ổn định. Ông thêm rằng kim loại quý có thể bứt phá nếu có thêm động thái nới lỏng tiền tệ.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập về giá vàng. Giới đầu tư đang trông chờ cuộc họp thường niên của các ngân hàng trung ương trong các ngày 21-23/8. Kết quả cuộc họp có khả năng tác động đến đồng đô la Mỹ, qua đó ảnh hưởng đến vàng. "Nhưng trước thời điểm sự kiện này diễn ra, tôi nghĩ thị trường có thể khá yên ắng", ông Colin nói.

Ngược lại, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, khẳng định kim loại quý sẽ tăng, dù các ngân hàng trung ương có thể đưa ra quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp tới.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói việc chỉ số lạm phát tăng sẽ không cản trở việc Fed giảm lãi suất. Chi phí đầu vào sản xuất đi lên có nguy cơ làm giảm biên lợi nhuận của nhà sản xuất hoặc chuyển chi phí này sang người tiêu dùng, gây thêm áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

"Tuy nhiên, dữ liệu không làm thay đổi quan điểm lạc quan lâu nay của chúng tôi về vàng, vì Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) cuối cùng sẽ phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát với hỗ trợ kinh tế", ông Hansen nói. Trong ngắn hạn, ông cho rằng vàng vẫn tập trung quanh mức 3.350 USD một ounce.

Từ nay đến cuối năm, các nhà phân tích từ Ngân hàng ANZ cho rằng rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng, làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

"Triển vọng tăng giá của vàng vẫn được duy trì, hỗ trợ bởi thuế quan, nền kinh tế toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ của Mỹ được nới lỏng và đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu", giới phân tích từ ANZ cho biết.

Bảo Bảo (theo Reuters, Kitco)