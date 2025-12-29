Phố trung tâm Hà Nội đường thông, hè thoáng

Ngã tư Hàng Rươi - Hàng Mã là khu vực buôn bán sôi động, đặc biệt vào dịp cuối năm khi phố Hàng Mã tập trung nhiều hàng quán đồ ăn, thu hút đông người mua bán, đi lại. Trước đây, vỉa hè bị lấn chiếm, xe để tràn xuống lòng đường khiến khu vực thường xuyên nhộn nhịp, ùn tắc suốt cả ngày.

Tuy nhiên, sau khi tổ chức lại vỉa hè, không cho để xe dưới lòng đường và tháo dỡ mái che lấn chiếm, tuyến phố trở nên thông thoáng hơn, lòng đường rộng rãi, việc đi lại thuận tiện.