Phố trung tâm Hà Nội đường thông, hè thoáng

Ngã tư Hàng Rươi - Hàng Mã là khu vực buôn bán sôi động, đặc biệt vào dịp cuối năm khi phố Hàng Mã tập trung nhiều hàng quán đồ ăn, thu hút đông người mua bán, đi lại. Trước đây, vỉa hè bị lấn chiếm, xe để tràn xuống lòng đường khiến khu vực thường xuyên nhộn nhịp, ùn tắc suốt cả ngày.
Tuy nhiên, sau khi tổ chức lại vỉa hè, không cho để xe dưới lòng đường và tháo dỡ mái che lấn chiếm, tuyến phố trở nên thông thoáng hơn, lòng đường rộng rãi, việc đi lại thuận tiện.
Phần vỉa hè và lòng đường như hòa vào một trên phố Hàng Đào.
Ngã tư Hàng Giấy - Hàng Buồm từng chật kín hàng ăn, quán xá tràn ra vỉa hè, lòng đường, khiến giao thông ùn ứ. Nay, tuyến phố đã thông thoáng, người dân và du khách có thể thong thả đi bộ, không còn cảnh né xe, tránh tiếng còi inh ỏi.
Vỉa hè phố Hàng Đường cắm biển cấm vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường. Cá nhân vi phạm bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Tuyến phố không kẻ sơn vàng chia ranh giới vỉa hè nhưng không còn cảnh xe, bàn ghế tràn lan hay người dân ngồi kín vỉa hè.
Một đoạn phố Nguyễn Thiện Thuật vốn hình thành chợ cóc, trước đây phần lớn thời điểm trong ngày người dân buôn bán tấp nập dưới lòng đường và trên vỉa hè, chiếm gần như toàn bộ lối đi. Tuy nhiên đến nay hè phố đã thông thoáng, người dân ngồi buôn bán ngay ngắn phía sau vạch sơn vàng trên vỉa hè.
Nhiều tuần nay, lực lượng chức năng tiến hành vận động người dân xếp gọn hàng hóa để trả lại vỉa hè và thường xuyên giám sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố. Ảnh: Sơn Tùng
Trước đó tháng 2/2017, Hà Nội từng tổ chức đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Chiến dịch được triển khai rầm rộ trong khoảng nửa năm và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sau đó, việc duy trì không đều, nhiều địa bàn để tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán, trông giữ phương tiện tái diễn.
Ngọc Thành - Thanh Hải