Phở, trà sữa Việt lần đầu nhượng quyền ở Philippines

Mô hình Phở 'S, trà sữa Phúc Tea và Spa Care With Love vừa công bố hoàn tất ký kết nhượng quyền cho đối tác tại Philippines trong tháng 10.

Thông tin trên vừa được Công ty Go Global Holdings - đơn vị sở hữu quỹ đầu tư nhượng quyền đầu tiên dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME tại Việt Nam và Đông Nam Á - công bố chiều 2/11.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, đồng sáng lập kiêm CEO của Go Global Franchise Fund (GGFF), cho rằng nhiều năm qua, thương hiệu nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam nhượng quyền, trong khi mô hình Việt ra nước ngoài còn khiêm tốn và không nhiều đơn vị thành công. "Tuy nhiên, năm nay nhượng quyền thương hiệu Việt ra nước ngoài đã chuyển biến tích cực", ông nói.

Phở'S tại cửa hàng ở quận 7 (TP HCM). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo đó, lần đầu tiên có 3 trong số 9 doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Go Global Holdings ký kết thành công nhượng quyền sang Philippines. 3 doanh nghiệp gồm: Phúc Tea, Care With Love và Phở’S. Trong đó, Care With Love và Phúc Tea ký hợp đồng nhượng quyền độc quyền (Master Franchise), còn Phở’S có hợp đồng cụm chi nhánh, bắt đầu với ba điểm nhưng sẽ nâng cấp thành hợp đồng cho toàn thị trường sau khi vận hành thành công các chi nhánh đầu tiên này.

Chia sẻ với VnExpress, bà Trần Thảo Vi - nhà sáng lập Care With Love - cho biết công ty có được hợp đồng nhượng quyền với đối tác Philippines khi tham gia hội nghị tại nước này. Đối tác của công ty là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ tại các hệ thống bệnh viện của quốc gia này.

"Hai tháng nữa, chúng tôi sẽ cùng đối tác mở cửa hàng đầu tiên tại Philippines và quý I/2024 dự kiến mở thêm 3 chi nhánh và dần nâng mô hình lên chuỗi với vài chục spa", bà Vi nói.

Không tiết lộ phí nhượng quyền của thương vụ, nhưng bà Vi cho biết mô hình này có mức phí khoảng 600 triệu đồng (hơn 25.000 USD). Ngoài phí nhượng quyền, đối tác còn phải trả thêm nhiều mức phí khác về cải tạo cửa hàng, trang thiết bị, nội thất...

Tượng tự, ông Trần Nhật Vũ - đồng sáng lập thương hiệu Phúc Tea - cho hay đối tác nhượng quyền sẽ mở khoảng 20 cửa hàng trong năm 2024 tại thủ đô Manila.

Với mô hình chuyển nhượng Phở'S và Phúc Tea, mức phí nhượng quyền tại thị trường nước ngoài dao động 7.000-10.000 USD cho một cửa hàng (tùy quy mô). 2 doanh nghiệp này cho biết sẽ bắt đầu cùng đối tác mở cửa hàng nhượng quyền đầu tiên vào quý I/2024.

Mô hình Phúc Tea tại triển lãm nhượng quyền chiều 2/11 tại TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Theo các doanh nghiệp, lý do khiến đối tác Philippines ký hợp đồng nhượng quyền là vì mô hình này độc đáo, phù hợp với họ và đa phần hướng tới nhóm khách hàng tầm trung. Nếu Phở'S ngoài nguyên liệu là những vị truyền thống, đây là mô hình đầu tiên sử dụng sâm tại Việt Nam để nấu phở. Còn Phúc Tea, bên cạnh sử dụng các vị trà đặc biệt ở Việt Nam pha chế, đơn vị này còn biến tấu nhiều nông sản thành đồ uống tạo xu hướng trong thời gian qua.

Ngoài thị trường Philippines, các doanh nghiệp trên cho biết đang trong quá trình đàm phán hợp tác nhượng quyền tại Indonesia, Malaysia.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc nhượng quyền thương hiệu ra nước ngoài là bước tiến mới của doanh nghiệp Việt. Điều này giúp họ thu về một khoản kinh phí nhất định, đồng thời mở rộng hệ thống kinh doanh, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu và bán được nguyên liệu ra thị trường quốc tế.

Trước đó, Việt Nam cũng có một vài thương hiệu nhượng quyền sang Hàn Quốc, Australia, Hong Kong như thương hiệu T&T (các sản phẩm giày, dép da, túi xách da thời trang), Công ty cổ phần Phở hai mươi bốn với nhà hàng Phở 24, Công ty TNHH Vũ Giang với cửa hàng cà phê Bobby Brewers.

Chủ tịch Công ty Go Global Holdings Nguyễn Phi Vân, từng cho rằng nhượng quyền ra nước ngoài sẽ là xu hướng thời gian tới. Trên thế giới, đây đang là ngành đóng góp lớn vào GDP quốc gia nếu được đầu tư đúng mức. Tại Singapore, ngành nhượng quyền đóng góp 3% vào GDP, với Mỹ là 5,1%, Australia 9% và tại Canada khoảng 10%. Ngoài GDP, đây cũng là ngành tạo công ăn việc làm, lao động lớn cho nền kinh tế.

Care With Love là mô hình nhượng quyền dịch vụ chăm sóc mẹ và bé đã có mặt tại thị trường 11 năm, phục vụ cho hơn 150.000 mẹ và bé. Care With Love có 13 chi nhánh, với kế hoạch khai trương 20 chi nhánh đến cuối năm 2023, trong đó 80% là nhượng quyền.

Còn Phở’S là mô hình và thương hiệu phở do hai anh em Nguyễn Tự Tin và Nguyễn Tiến Hải đồng sáng lập dựa trên nền tảng phở sâm Ngọc Linh của gia đình.

Với Phúc Tea đã kinh doanh tại thị trường Việt Nam 6 năm, có 140 chi nhánh trên toàn quốc, trong đó 80% là chi nhánh nhượng quyền.

Chiều 2/11, Công ty Go Global Holdings cũng đã lập Quỹ đầu tư nhượng quyền - Go Global Franchise Fund (GGFF) - quỹ đầu tư dành riêng cho các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành nhượng quyền và cấp phép tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. GGFF mở ra cơ hội đầu tư vào các thương hiệu và công ty nhượng quyền cho các nhà đầu tư theo ba hình thức, gồm đầu tư mua chứng chỉ quỹ của GGFF; đầu tư vào một quỹ nhượng quyền cố định do GGFF thành lập; đầu tư mua chứng chỉ quỹ có thể hoán đổi thành cổ phần của các công ty do Go Global Holdings đầu tư và sở hữu.

Thi Hà