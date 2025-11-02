Phó tổng thống Mỹ gây sốt mạng với màn hóa trang Halloween

MỹÔng JD Vance đội mái tóc xoăn giả, tự hóa trang thành ảnh châm biếm của báo chí dành cho chính mình trong lễ Halloween năm nay.

Trong video quay tại văn phòng làm việc của Phó tổng thống Mỹ, ông JD Vance mặc bộ âu phục tối màu, thắt cà vạt đỏ, đầu đội mái tóc xoăn giả dài, hóa trang thành "JD Béo tóc xoăn".

Phó Tổng thống Mỹ gây sốt Internet với màn hóa trang Halloween Phó tổng thống Mỹ hóa trang thành JD béo tóc xoăn trong lễ Halloween 31/10. Video: X/JD Vance

"Halloween vui vẻ nhé các bé. Nhớ nói lời cảm ơn!", ông cười, nói trong video đăng trên các nền tảng mạng xã hội ngày 31/10, nhắc đến meme (ảnh châm biếm) của chính mình trước khi xoay tròn dưới ánh đèn màu tím theo giai điệu của phim truyền hình khoa học giả tưởng Twilight Zone.

Bài đăng của Phó tổng thống Mỹ 41 tuổi gây sốt Internet chỉ trong vài giờ, thu hút hơn 250.000 lượt thích và 14 triệu lượt xem, cũng như hàng trăm nghìn lượt bình luận trên Instagram, X, Facebook, Tik Tok.

Người dùng mạng gọi ông là "Phó tổng thống tuyệt vời nhất lịch sử", hay "JD vừa đắc cử năm 2028". Họ cắt ghép hình ảnh mới nhất của ông với meme gốc "JD béo tóc xoăn".

Màn hóa trang của Phó tổng thống Mỹ (trái) và meme gốc (phải). Ảnh: Fox News

Ông bị chế ảnh sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine hồi tháng 2. Phó tổng thống Mỹ khi đó chỉ trích ông Zelensky "thiếu tôn trọng" và "nên nói lời cảm ơn Tổng thống Trump".

Những người chỉ trích trên mạng xã hội đã chỉnh sửa ảnh của Phó tổng thống Mỹ, phóng to gương mặt cùng mái tóc xoăn kèm chú thích: "Bạn chưa nói cảm ơn".

Tài khoản X của Nhà Trắng lập tức chia sẻ bài đăng của ông Vance kèm chú thích "Hãy đảm bảo bạn đã nói lời cảm ơn". Theo Fox News, ông Vance đã làm được điều mà ít chính trị gia nào làm được, là biến một hình ảnh chế giễu cá nhân thành "chiến thắng" trên Internet.

Hồng Hạnh (Theo Fox News, People)