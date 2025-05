Phó tổng thống Mỹ dịu giọng với châu Âu

Phó tổng thống Vance nhấn mạnh châu Âu vẫn là đối tác quan trọng và "chung thuyền" với Mỹ, trái ngược với những chỉ trích gay gắt hồi tháng 2.

"Tôi vẫn nghĩ Mỹ và châu Âu cùng chung một thuyền", Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo Munich tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 7/5.

Ông Vance nói thêm "ông vẫn cho rằng liên minh với châu Âu rất quan trọng, nhưng để nó thực sự trở nên quan trọng và để chúng ta thực sự là bạn bè, chúng ta phải cần thảo luận về những câu hỏi lớn".

Phó tổng thống Mỹ đề cập tới mục tiêu 5% GDP cho quốc phòng mà Tổng thống Donald Trump từng đặt ra với các đồng minh NATO. Ông nhấn mạnh các nước châu Âu cần "bắt kịp" mục tiêu đó, thêm rằng "chúng tôi thực sự muốn và quan tâm đến việc châu Âu có khả năng tự chủ" về quốc phòng.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị Lãnh đạo Munich ở Washington ngày 7/5. Ảnh: AFP

Đề cập tới nhu cầu châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong phòng thủ lục địa, ông Vance nói "chúng tôi thấy đó là điều đúng đắn và rất mừng khi thấy nhiều người bạn châu Âu công nhận điều này. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhất trí, vấn đề chỉ là nhanh chóng đạt mục tiêu đó".

Những bình luận này cho thấy ông Vance đã dịu giọng với châu Âu hơn rất nhiều so với bài phát biểu gây sốc tại Hội nghị An ninh ở Đức hồi tháng 2, theo giới quan sát. Phó tổng thống Mỹ khi đó chỉ trích các chính sách của Liên minh châu Âu (EU) về nhập cư và quyền tự do ngôn luận. Ông cũng cáo buộc quyền tự do ngôn luận bị suy yếu trên khắp châu Âu, đồng thời lên tiếng ủng hộ các đảng cánh hữu dân túy ở khu vực.

Ông Vance ngày 7/5 thừa nhận Mỹ và châu Âu đã có những khác biệt, song khích lệ hai bên tìm cách khỏa lấp bất đồng.

"Không phải là Mỹ tốt còn châu Âu xấu. Vấn đề là tôi nghĩ chúng ta đã đi chệch hướng một chút và tôi khuyến khích tất cả chúng ta cùng nhau quay lại đúng hướng. Chúng tôi chắc chắn sẵn lòng và có khả năng làm điều đó, hy vọng tất cả các bạn cũng vậy", ông nói.

Ông khẳng định Mỹ và châu Âu có những sợi dây gắn kết chặt chẽ. "Nền văn minh châu Âu và nền văn minh Mỹ, văn hóa châu Âu và văn hóa Mỹ đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng sẽ luôn gắn kết với nhau", ông nói. "Tôi nghĩ thật nực cười khi nghĩ rằng có thể chia rẽ châu Âu và Mỹ".

Thùy Lâm (Theo AFP, Guardian)