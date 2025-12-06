Phó tổng thống Mỹ bác đồn đoán rạn nứt hôn nhân

Phó tổng thống Mỹ phủ nhận tin đồn về rạn nứt với Đệ nhị phu nhân Usha, khẳng định hôn nhân của hai người luôn bền chặt.

"Bất cứ điều gì trong cuộc sống này cũng như vậy, phải biết chấp nhận cả những điều tốt đẹp lẫn những điều tồi tệ. Bạn phải chấp nhận rằng có những sự hy sinh và cũng có những điều rất tốt đẹp đi cùng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn bền chặt như xưa và tôi nghĩ Usha thực sự hạnh phúc với điều đó", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói trong cuộc phỏng vấn với NBC ngày 5/12.

Ông nói thêm ông cảm thấy rất tuyệt khi vợ mình, Đệ nhị phu nhân Usha Vance, đã trưởng thành thêm và phát triển trong vai trò mới này.

Vợ chồng Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại California ngày 18/10. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về những đồn đoán rạn nứt hôn nhân xuất hiện sau khi phu nhân Usha không đeo nhẫn cưới trong chuyến thăm căn cứ quân sự hồi tháng 11, Phó tổng thống Mỹ nói vợ chồng ông cảm thấy những suy đoán này "thật hài hước".

Ông Vance cũng phản bác cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, khi người này hồi đầu năm ám chỉ cuộc hôn nhân của Phó tổng thống "có vấn đề", thêm rằng bà Usha có thể cần được chồng cứu giúp. Ông Vance gọi đây là phát ngôn "đáng hổ thẹn".

Bà Usha và ông Vance quen nhau tại Trường Luật thuộc Đại học Yale, kết hôn năm 2014 và có ba con gồm Ewan, Vivek và Mirabel trong độ tuổi 4-8.

Usha từng làm thư ký cho Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts và thẩm phán Brett Kavanaugh thuộc Tòa án Tối cao. Bà nghỉ việc ở hãng luật khi chồng được ông Donald Trump chọn làm ứng viên phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Ngọc Ánh (Theo Hill, AP, ABC)