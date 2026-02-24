Phó tổng giám đốc nhiệt điện Quảng Ninh bị tạm giam

Quảng NinhÔng Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, bị cáo buộc làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.

Ngày 24/2, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh công bố công khai thông tin về ông Cường trên website chính thức, cho hay đã nhận được thông tin của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông này về hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.

Dù chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền nhưng căn cứ vào điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, doanh nghiệp thông báo ông Cường không còn tư cách là thành viên HĐQT.

Ông Cường, 47 tuổi, là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 25/3/2019.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thành lập năm 2002, là một trong những đơn vị sản xuất điện lớn tại Việt Nam với tổng công suất 1.200MW.

Lê Tân