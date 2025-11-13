Phó tổng giám đốc FLC làm Chủ tịch Bamboo Airways

Bamboo Airways bổ nhiệm Phó tổng giám đốc FLC Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Lê Thái Sâm.

Thông tin này được hãng hàng không Bamboo Airways công bố chiều 13/11. Ông Bùi Quang Dũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 12/11, thay cho ông Lê Thái Sâm.

Đây là lần thứ 7 mà Bamboo Airways thay chủ tịch HĐQT sau khi FLC gặp khó khăn từ tháng 3/2022.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Dũng giữ chức Phó tổng giám đốc FLC, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Bamboo Airways.

Ông Dũng là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Southern Columbia (Mỹ) và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản. Trước khi gia nhập FLC, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại Colliers International, BIM Group, Empire Group.

Tân Chủ tịch Bamboo Airways Bùi Quang Dũng. Ảnh: Bamboo Airways

Trong khi đó, người tiền nhiệm Lê Thái Sâm vẫn đồng hành cùng hãng hàng không này trong vai trò thành viên HĐQT. Như vậy, HĐQT hãng hàng không hiện gồm 6 thành viên, gồm ông Bùi Quang Dũng, Lê Thái Sâm, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Bá Nguyên, Trương Phương Thành và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Theo Bamboo Airways, quyết định này nhằm kiện toàn HĐQT, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới sau khi hãng trở về dưới quyền quản trị của Tập đoàn FLC. Theo kế hoạch, Bamboo Airways sẽ tái cơ cấu hệ thống vận hành, mở rộng đội bay và mạng đường bay tới 2030. Trước mắt, hãng sẽ nhận thêm 1 tàu bay để tăng tải cho giai đoạn cao điểm cuối năm nay. Dự kiến, hai tàu bay nữa sẽ được hãng bổ sung vào năm sau, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc.

Tại phiên họp bất thường hôm 11/11, CEO FLC Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn đang làm việc với một số đối tác trong nước, quốc tế có kinh nghiệm, thuê - mua tàu bay và tài chính để tìm giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho hãng hàng không này.

Anh Tú