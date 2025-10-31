Phó Tổng giám đốc dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt

Nguyễn Việt Anh - Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu, bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 81.000 USD.

Ngày 31/10, ông Việt Anh (43 tuổi, ở TP HCM) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Việt Anh bị cáo buộc cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia) cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản vay từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi 81.000 USD.﻿

Ông Nguyễn Việt Anh (phải) và Ranjit Prithviraj Thambyrajah đều bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Hai tuần trước, Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền phạm tội được cho là gần 5 triệu USD.

Theo lãnh đạo Công ty dầu khí Nam Sông Hậu, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho doanh nghiệp mình vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi 3 năm.

Thỏa thuận thể hiện, trong giai đoạn một, Acuity Funding sẽ cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 290 triệu USD để công ty giải ngân thanh toán nợ ngân hàng, các khoản nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, nâng cấp mở rộng hoạt động những cơ sở hiện có của 3 dự án tại Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang cũ), Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ), Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Trong giai đoạn 2 (triển khai ngay sau giai đoạn một), Acuity Funding sẽ tiếp tục cung cấp cho Dầu khí Nam Sông Hậu khoản vốn 430 triệu USD để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (tỉnh Hậu Giang cũ) và Phong Điền (TP Cần Thơ).

Ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Nam Sông Hậu ký ban hành nghị quyết của HĐQT, thông qua việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc công ty.

Đồng thời, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Anh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư tài chính của đơn vị. Nhiệm vụ chính của ông Nguyễn Việt Anh là kiểm soát nội bộ, thu xếp nguồn vốn, phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả tại công ty và các dự án, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn vốn.

Tuy nhiên, hai người này không thực hiện cam kết. Thời gian dài, Công ty dầu khí Nam Sông Hậu tốn nhiều chi phí nhưng không được kết quả nên gửi đơn đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) thành lập ngày 14/2/2012 tại Hậu Giang, hoạt động chính trong xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, khí hóa lỏng (LPG) với mạng lưới khoảng 70 cửa hàng và 550 đại lý tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy được xem là "đại gia xăng dầu miền Tây", Nam Sông Hậu đang đối mặt khủng hoảng tài chính. Trong bối cảnh này, NSH Petro đặt mục tiêu doanh thu cho 2025 lên tới 14.566 tỷ đồng - tăng khoảng 21 lần so với năm trước, nhằm khắc phục tình hình.

