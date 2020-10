Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt

TP HCMHuỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án "ma".

Ngày 15/10, Như, 29 tuổi, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam, khám xét nơi ở tại quận Thủ Đức, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Động thái này được đưa ra sau 13 tháng cơ quan điều tra bắt sếp của Như là Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và hàng loạt người khác.

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như livestream nói chuyện với khách hàng sau khi Luyện bị bắt.

Tại công ty, Như có nhiệm vụ đào tạo hàng nghìn nhân viên cách thức bán dự án "ma", giúp Luyện ký hợp đồng với hơn 3.000 người, thu được 1.800 tỷ đồng. Tháng 9/2019, khi Luyện bị bắt, hàng trăm người kéo đến công ty đề nghị lấy lại tiền, Như cho người livestream trấn an rằng tiền của họ "an toàn" vì đang được công an giữ, Luyện không phạm tội...

Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 2 em là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập 23 công ty thành viên, thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Tất cả đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép làm dự án. Tiếp đó, anh em Luyện vẽ 40 dự án, quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.

Nhà chức trách xác định, các bị can đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Nguyễn Thái Luyện (trái) lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát dùng 5 ôtô tải để đưa tang chứng, vật chứng liên quan đến hành vi lừa đảo của anh em Luyện về cơ quan điều tra. Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ngoài 3 anh em Luyện, PC03 Công an TP HCM đã bắt giam, hoặc cho tại ngoại hầu tra gần 20 người về hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền...

