Phố thương mại mô phỏng 'thiên đường du lịch' Santorini

Khu phố Santo Port nằm ven biển tại Hòn Thơm, Phú Quốc; thiết kế theo phong cách kiến trúc Santorini với các khối nhà nhiều sắc màu nằm xếp kiểu bậc thang, có lối nhỏ dẫn ra biển.

Santo Port có quy mô hơn 6 ha với 235 căn shophouse. Khu phố thuộc quần thể dự án Hon Thom Paradise Island do Sun Group triển khai. Theo chủ đầu tư, Santo Port đang hoàn thiện các hạng mục cảnh quan đầu tiên, để chuẩn bị đón khách và cư dân trong năm 2026.

Đảm nhận thiết kế là hai đơn vị quốc tế 10 Design và EDSA thực hiện. 10 Design là studio kiến trúc và quy hoạch có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), tham gia nhiều dự án đô thị và điểm đến du lịch tại châu Á và Trung Đông. EDSA là công ty thiết kế cảnh quan có trụ sở tại Mỹ, thực hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng và đô thị ven biển trên thế giới.

Toàn cảnh khu phố mang cảm hứng từ vùng Santorini. Ảnh: Sun Group

Dự án lấy cảm hứng từ các làng ven biển trên đảo Santorini nhờ địa hình sườn đồi hướng ra biển, cho phép các công trình bố trí theo cấu trúc bậc thang nhằm mở rộng tầm nhìn ra đại dương.

Các khối nhà tại Santo Port sử dụng tông màu trắng chủ đạo, mái nhiều sắc màu, kết hợp cửa vòm mềm mại, ban công nhỏ và các lối dốc dẫn xuống bờ biển. Hệ thống đường dạo ven biển và các lối đi nhỏ được bố trí xen kẽ giữa các dãy nhà để tăng độ "điện ảnh".

Giữa các dãy nhà là những con dốc nhỏ, uốn lượn, dẫn đến đường dạo ven biển. Ảnh: Sun Group

Theo đơn vị thiết kế, một số chi tiết kiến trúc được điều chỉnh để phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Các ô cửa được mở rộng nhằm tăng thông gió tự nhiên, trong khi ban công và hiên nhà được thiết kế thoáng để đón gió biển.

Vật liệu hoàn thiện ưu tiên các vật liệu quen thuộc tại Việt Nam như gỗ, sỏi trắng và các vật liệu tự nhiên. Bề mặt tường được xử lý với lớp trát thô, gợi nhắc đến hình ảnh những ngôi nhà vách đất trong kiến trúc truyền thống Việt Nam. Hệ thống cây xanh sử dụng các loại cây nhiệt đới như dừa và cây bản địa.

Các dãy nhà với gam màu pastel. Ảnh: Sun Group

Chủ đầu tư Sun Group cho biết không gian ở Santo Port được thiết kế để du khách có thể chậm lại và tận hưởng biển theo nhiều cách như dạo bước trên tuyến đường ven biển, tìm một góc ban công nhỏ nhìn ra mặt nước xanh thẳm hay đơn giản là ngồi nghỉ dưới những mái che mộc mạc. Ở trung tâm khu phố là quảng trường "Quả Dứa", được thiết kế dựa trên hình ảnh trái dứa - một loại trái cây phổ biến tại vùng biển nhiệt đới. Các họa tiết lát đá và chi tiết trang trí tại quảng trường được phát triển từ hình thái của loại trái cây này.

Santo Port nằm gần quần thể du lịch Sun World Hon Thom, giữa khu vực Bãi Nam và Bãi Trào. Từ khu phố, du khách có thể tiếp cận các điểm tham quan lân cận như công viên nước Aquatopia Water Park hoặc các khu vui chơi giải trí trong quần thể du lịch tại Hòn Thơm.

Công viên nước Aquatopia Water Park. Ảnh: Sun Group

Theo chủ đầu tư, khi hoàn thiện, Santo Port được định hướng trở thành khu phố thương mại và điểm dừng chân mới cho du khách tại khu vực Nam đảo Phú Quốc.

Hoài Phương