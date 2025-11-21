Phố thương mại kết hợp trải nghiệm ven sông tại Mekong District

An GiangVị trí ven sông Hậu cùng không gian kết hợp cảnh quan và trải nghiệm giúp Mekong District tăng lợi thế khai thác kinh doanh tại phố thương mại.

Mekong District tạo điểm nhấn từ giai đoạn xây dựng nhờ sở hữu 650 m mặt tiền sông Hậu - quỹ đất ven sông hiếm hoi tại trung tâm Long Xuyên. Việc mở rộng tuyến phố thương mại ven sông tại khu đô thị này được xem là cơ hội để tạo dựng mô hình dịch vụ gắn với cảnh quan, trải nghiệm và nhu cầu check-in của giới trẻ.

Phố thương mại tại Mekong District bên dòng sông Hậu. Ảnh: N.H.O

Tuyến promenade (đường dạo bộ) ven sông với công viên, quảng trường nhỏ và các không gian tổ chức sự kiện được quy hoạch nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại về đêm. Đường nội khu có lộ giới 9-18 m, vỉa hè 2,5-4,1 m, giúp doanh nghiệp thuận tiện triển khai mô hình F&B, cửa hàng, boutique hotel hay studio sáng tạo. Từ đây, cư dân và du khách di chuyển nhanh đến chợ Long Xuyên, phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tiện ích trong bán kính 2-5 km.

Ngoài ra, với quy mô 18 ha, trong đó 11 ha dành cho cây xanh và tiện ích, dự án cũng sở hữu không gian thông thoáng, tạo nền tảng cho kinh doanh dịch vụ.

Phối cảnh tuyến phố thương mại tại dự án. Ảnh: N.H.O

Trong số những đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Long Xuyên, chị Lý Kim Tú, chủ chuỗi khách sạn và homestay, đánh giá cao cách chủ đầu tư Mekong District tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng phong cách riêng. Theo chị, các góc phố ở đây không chỉ mang giá trị thương mại mà còn có tiềm năng trở thành điểm kết nối cộng đồng, góp phần tạo bản sắc cho cả người kinh doanh lẫn du khách.

Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh cũng xem Mekong District như môi trường thử nghiệm mô hình mới. Anh Trần Hoàng Minh, chủ một thương hiệu café kết hợp studio sáng tạo, cho biết không gian ven sông là yếu tố khiến anh quyết định mở cơ sở tại đây.

"Khách hàng trẻ có xu hướng tìm những nơi sở hữu cảnh quan đẹp để làm việc, gặp gỡ và sáng tạo nội dung. Một tuyến phố vừa có không khí thoáng đãng, vừa có sự đồng bộ về thiết kế như Mekong District giúp chúng tôi tạo ra trải nghiệm khác biệt cho khách", anh nói.

Anh Minh cũng cho rằng sự xuất hiện của Starbucks cũng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều thương hiệu cùng phân khúc tới Long Xuyên, trong đó có phố thương mại ven sông Mekong District.

Phối cảnh khu đô thị Mekong District. Ảnh: N.H.O

Chủ đầu tư cho biết trục thương mại đầu tiên tại Mekong District dự kiến khai trương vào giữa tháng 1/2026. Đây sẽ là giai đoạn vận hành ban đầu, hướng tới việc hình thành dãy phố đa dạng mô hình F&B, thời trang, lưu trú nhỏ và dịch vụ giải trí.

Trong bối cảnh Long Xuyên trở thành cửa ngõ giao thương của vùng nhờ các tuyến cao tốc và hạ tầng mới, sự kết hợp giữa vị trí ven sông, cảnh quan xanh và hoạt động thương mại kỳ vọng giúp Mekong District trở thành điểm đến mới của khu vực.

Song Anh