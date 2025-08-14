Phố thương mại gần công viên, quảng trường tại Vinhomes Royal Island

Hải PhòngĐại lộ Royal Boulevard trên đô thị đảo Vinhomes Royal Island được quy hoạch thành tuyến phố tập trung các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và tài chính.

Royal Boulevard lấy cảm hứng từ City of London - trung tâm tài chính châu Âu quy mô 3 km2 với lịch sử hàng trăm năm. Tại đây, yếu tố vị trí, hạ tầng đồng bộ và cộng đồng doanh nghiệp năng động với loạt ngân hàng cùng các định chế tài chính nổi tiếng thế giới, được xem là nền tảng thành công.

Vinhomes định hướng áp dụng mô hình này tại đảo Vũ Yên, tạo trục thương mại nằm giữa đại lộ Hạnh Phúc rộng 42 m và phố đi bộ công viên Vũ Yên dài 2 km. Khu vực này cũng liền kề quảng trường châu Âu - nơi tổ chức các sự kiện và lễ hội.

Phối cảnh phố thương mại tài chính Royal Boulevard tại Vũ Yên, Hải Phòng. Ảnh: Vinhomes

Royal Boulevard được quy hoạch mở với loại hình sản phẩm đa dạng, diện tích từ 68 m2 đến 150 m2, đáp ứng các mô hình kinh doanh như chuỗi F&B, ngân hàng, showroom, các dịch vụ tài chính quốc tế.

Biệt thự tứ lập ở hai đầu đại lộ có mặt tiền tới 8 m, mặt hông rộng 20 m, hướng sông, phù hợp làm trụ sở ngân hàng, tập đoàn. Shophouse liền kề có mặt tiền 5 m, sâu 15 m, phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dòng người tham gia sự kiện tại Vinhomes Royal Island. Ảnh: Vinhomes

Theo Vinhomes, trên thế giới, những tuyến phố tài chính - thương mại thành công vận hành dựa trên cấu trúc: dòng tiền, dòng khách và dòng khách thuê. Phố tài chính - thương mại Royal Boulevard trên đảo Vũ Yên cũng được định hướng phát triển theo cấu trúc này.

Tuyến phố nằm gần cầu Hoàng Gia, kết nối nhanh tới khu trung tâm hành chính mới và các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ 3, Nam Cầu Kiền... Trong bán kính 30 phút, đây là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp FDI.

Royal Boulevard cũng hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí của Vinhomes Royal Island gồm sân golf, công viên VinWonder, phố đi bộ - công viên Vũ Yên, quảng trường châu Âu và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal Island. Các hoạt động kinh doanh tại đây phục vụ hơn 60.000 cư dân và hàng triệu khách du lịch, lưu trú mỗi năm.

Việc gần kề các tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp giúp Royal Boulevard đón hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm. Ảnh: Vinhomes

Ngoài ra, dòng khách thuê cũng là mảnh ghép nổi bật tạo lợi thế của Royal Boulevard. Thiết kế mặt tiền rộng, kiến trúc đồng bộ và tiện ích kề cận giúp Royal Boulevard phù hợp cho nhiều loại hình kinh doanh.

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh Hải Phòng đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp và logistics quốc tế, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh và văn phòng làm việc của các thương hiệu trong và ngoài nước cũng tăng trưởng. Giới chuyên gia nước ngoài cũng muốn tìm kiếm các địa điểm vừa đáp ứng điều kiện sinh hoạt cao cấp, vừa gần các trục giao thông và trung tâm tài chính mới.

Song Anh