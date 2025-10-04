Phó Thủ tướng: Ưu tiên đầu tư để trường chuyên Khoa học Tự nhiên xứng tầm số một

Bộ Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội cần ưu tiên, đầu tư thỏa đáng để THPT chuyên Khoa học Tự nhiên xứng tầm với vị trí số một cả nước, theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Phó Thủ tướng sáng 4/10 nêu yêu cầu trên tại Lễ kỷ niệm 60 năm chuyên Tổng hợp - Khoa học Tự nhiên và 15 năm thành lập trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (HSGS).

Theo ông, trong bối cảnh khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược, là yếu tố then chốt quyết định tương lai đất nước. Điều này thể hiện qua hai Nghị quyết 57 và 71 về phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Vì vậy, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên có giải pháp đổi mới mô hình trường chuyên theo hướng sâu rộng, tạo cơ sở và nền tảng cho hệ thống trường chuyên khác phát triển; nghiên cứu xây dựng đề án phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam.

"Cần ưu tiên nguồn lực, kinh phí thỏa đáng để nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị học tập, phòng thí nghiệm, phòng chức năng cho trường chuyên Khoa học Tự nhiên, xứng tầm với vị trí trường THPT số một của cả nước", ông Long nói. Ngoài ra, ông cho rằng cần có cơ chế ghi nhận, tôn vinh xứng đáng thầy và trò khi đạt thành tích xuất sắc.

Phó Thủ tướng chúc các giáo viên luôn giữ lòng yêu nghề để đồng hành và kiến tạo cho học sinh một môi trường tốt. Ông nhắn nhủ học trò cố gắng, siêng năng, chuẩn bị hành trang trưởng thành và lập nghiệp, góp sức vào sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại lễ kỷ niệm, sáng 4/10. Ảnh: Thanh Hằng

Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng 60 năm qua đã tạo nên truyền thống vẻ vang cho chuyên Khoa học Tự nhiên, nhưng cũng mở ra nhiều yêu cầu và thách thức. Thời gian tới, ông Sơn cho biết trường sẽ tiếp tục vai trò tiên phong, đi đầu trong đổi mới theo ba định hướng.

Một là đổi mới giáo dục, chuyển từ mô hình chuyên theo từng môn sang chuyên khối STEM/STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán); kết hợp hài hòa giữa giáo dục toàn diện và chuyên sâu, tập trung ươm mầm nhân tài khoa học, công nghệ.

Hai là chuyển phương pháp giáo dục sang hướng phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo; đẩy mạnh tích hợp công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trong dạy học và trải nghiệm.

Ba là xây dựng môi trường học hiện đại, quốc tế hóa. Trường chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ tự nhiên trong học tập, mở rộng sang ngôn ngữ khu vực để tăng cường giao lưu quốc tế; đồng thời phát triển đội ngũ giáo viên có năng lực dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ.

Để thực hiện định hướng này, ông Sơn đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ vượt trội cho trường, coi đây là nhiệm vụ trọng điểm để ươm tạo và phát triển nguồn nhân tài quốc gia trong lĩnh vực STEM/STEAM.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn phát biểu lại lễ kỷ niệm, sáng 4/10. Ảnh: VNU

Năm 1965, lớp chuyên Toán đặc biệt đầu tiên của cả nước được thành lập, gồm 38 học sinh tại khu sơ tán Thái Nguyên, Đại học Tổng hợp. Các khối chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán - Tin sau đó lần lượt ra đời từ năm 1985 đến 1998, rồi sáp nhập thành trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên vào năm 2010.

Đến nay, học sinh trường chuyên Tổng hợp - Khoa học Tự nhiên giành gần 250 trên tổng số 770 huy chương Olympic quốc tế của cả nước, chiếm hơn 30%. Trường giữ nhiều kỷ lục, như Ngô Quý Đăng (khóa 2019-2022) là học sinh duy nhất của Việt Nam giành huy chương vàng Toán quốc tế khi học lớp 10; Võ Hoàng Hải (khóa 2021-2024) hai lần liên tiếp giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng là trường duy nhất ẵm trọn suất thi Olympic Tin học năm 2003, 2015, 2025 và Olympic Vật lý quốc tế năm 1999.

Hiện, trường có khoảng 1.800 học sinh, mỗi năm tuyển mới hơn 500 em, thu hút khoảng 3.000-4.000 thí sinh.

Học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, sáng 4/10. Ảnh: VNU

Thanh Hằng