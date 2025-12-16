Phó thủ tướng: Tăng lương khu vực công từ 2026

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Nhà nước sẽ tăng lương cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức từ 2026 để họ cải thiện đời sống.

Sáng 16/12, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Võ Cường sau kỳ họp 10 Quốc hội khóa 15.

Tại đây, cử tri kiến nghị Nhà nước bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo tiền lương của cán bộ cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc lớn hơn trước.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết theo chủ trương của cấp có thẩm quyền, sau khi bộ máy sắp xếp ổn định và đề án vị trí việc làm được thông qua thì sẽ có bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống khu vực công. Hiện do chưa có bảng lương mới, nên Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng lương cơ bản cho cán bộ, công chức ngay trong năm 2026.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri Bắc Ninh, sáng 16/12. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Hiện mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024 (Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương). Thảo luận tại Quốc hội cuối tháng 10, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, cho biết sau sáp nhập, cán bộ công chức ở cơ sở phải đi làm xa hơn, đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng thu nhập chưa được cải thiện. Đời sống của họ gặp khó khăn khi chi phí đi lại, thuê nhà, sinh hoạt tăng khiến thu nhập thực tế giảm 10-12% so với trước đây.

Theo ông Tuấn, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng không còn phù hợp. Trung bình chi phí sinh hoạt tối thiểu ở đô thị như ăn uống, đi lại, điện nước, học phí đã vượt 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. "Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, công chức trẻ chỉ đủ sống từ đầu tháng đến ngày 20, còn 10 ngày cuối tháng phải chạy bằng niềm tin và mì gói", ông ví von. Vì vậy, ông kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2026.

Giải trình sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026 dựa trên góp ý đại biểu, trong đó đề xuất áp dụng ngay từ 1/1/2026.

Về biên chế cán bộ xã phường, Phó thủ tướng cho biết dựa trên tổng biên chế được giao, địa phương phải lựa chọn được cán bộ chất lượng, đáp ứng nhu cầu đặt ra. Theo quy định hiện hành, cấp xã hiện có ba phòng chuyên môn gồm Văn phòng HĐND và UBND; Kinh tế - Hạ tầng/Kinh tế/Đô thị; Văn hóa - Xã hội. Chính phủ đang xem xét sửa đổi quy định, cho phép các xã phường có thể tổ chức 4-5 phòng chuyên môn, tùy theo quy mô dân số, diện tích.

Để giải quyết thực trạng thiếu giáo viên, Phó thủ tướng cho hay việc quyết định biên chế giáo viên cho các trường thuộc thẩm quyền địa phương. Nguyên tắc là có học sinh thì phải có giáo viên.

Ông cho biết quy mô kinh tế Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng từ vị trí 37 lên 32 trong nền kinh tế thế giới; hoàn thành xây dựng 3.000 km cao tốc; hệ thống đường ven biển, sân bay, cảng biển, hạ tầng trọng yếu được tập trung đầu tư.

"Chúng ta đã hoàn thành chủ trương sắp xếp lại giang sơn, tạo không gian phát triển mới, tiết kiệm nguồn thu tăng chi an sinh xã hội. Cuộc cách mạng này là bước đi cần thiết, phải làm bài bản, quyết liệt để chuẩn bị cho kỷ nguyên bứt phá, vươn mình", Phó thủ tướng nói.

Vũ Tuân