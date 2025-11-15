Phó thủ tướng: ĐH Giao thông vận tải tập trung đào tạo nhân lực đường sắt

Đại học Giao thông vận tải cần tập trung đào tạo kỹ sư chất lượng cao cho các dự án quốc gia như hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao trong 5 năm tới.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đặt ra yêu cầu trên với Đại học Giao thông vận tải (UTC) khi trường kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận huân chương Lao động hạng nhất, ngày 15/11.

Ông cho rằng trường cần tăng cường đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp các nội dung tiên tiến về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các chuyên ngành cốt lõi như giao thông thông minh, logistics xanh.

Theo ông, đến năm 2030, trường cần có ít nhất 50% chương trình đạt chuẩn quốc tế, tập trung đào tạo kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án quốc gia như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bìa phải) tham quan triển lãm ở trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: UTC

Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 được Chính phủ phê duyệt hồi tháng 10 nêu rõ mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2030. Yêu cầu với giai đoạn 2031-2035 là đào tạo ít nhất 70.000 nhân lực.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đánh giá Đại học Giao thông vận tải đã chủ động trong việc này. Cụ thể, trường đào tạo các chương trình đại học, thạc sĩ hiện đại, liên thông cho một số lĩnh vực, trong đó có đường sắt.

Trường đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho gần 2.000 học viên từ các doanh nghiệp, cơ quan quản lý để chuẩn bị nguồn nhân lực cho đường sắt quốc gia.

Ông đề nghị trường tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt hiện đại, nhằm đạt được mục tiêu của Chính phủ.

Ngoài ra, Phó thủ tướng và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường phấn đấu vào top 200 đại học tốt nhất châu Á, khẳng định vị thế là đại học trọng điểm quốc gia về khoa học, kỹ thuật ở lĩnh vực Giao thông, vận tải và tiến tới là trường đa ngành, trọng điểm của vùng thủ đô và khu vực TP HCM.

Trường Đại học Giao thông vận tải nhạn Huân chương Lao động hạng nhất, ngày 15/11. Ảnh: UTC

Trường Đại học Giao thông vận tải, tiền thân là trường Cao đẳng Công chính, có lịch sử từ những năm đầu của thế kỷ XX. Khoa đại học đầu tiên của trường khai giảng năm 1960. Từ đó đến nay, trường đã đào tạo hơn 150.000 kỹ sư, cử nhân, 15.000 thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ. Trường có gần 900 cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 50% có học vị tiến sĩ.

Đại học Giao thông vận tải có nhiều đóng góp trong kiến tạo, khôi phục, phát triển những công trình huyết mạch của đất nước, như tuyến đường sắt Bắc - Nam, cầu Thăng Long, Chương Dương...

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải, nhìn nhận chỉ đạo của Phó thủ tướng và Bộ trưởng nguyễn Kim Sơn là định hướng quan trọng cho nhà trường.

Trường sẽ tiếp tục mở rộng không gian sư phạm, củng cố trang thiết bị thí nghiệm hiện đại trong các lĩnh vực mũi nhọn, gồm đường sắt hiện đại, công nghệ bán dẫn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên...

Dương Tâm