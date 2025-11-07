Phó thủ tướng đề nghị quốc tế hỗ trợ Việt Nam xây nhà máy chip

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam quyết tâm thúc đẩy ngành bán dẫn và đề nghị các đơn vị quốc tế hỗ trợ xây dựng nhà máy chip đầu tiên.

Đề nghị được Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đưa ra với Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) tại Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn SemiExpo Vietnam 2025 2025, ngày 7/11 ở Hà Nội.

"Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình triển khai xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên, thông qua cung cấp thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, chuyển giao năng lực công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành một dây chuyền sản xuất theo chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo các dự án được triển khai có hiệu quả", ông nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại SemiExpo Vietnam 2025. Ảnh: Lưu Quý

Phó thủ tướng cũng đề nghị Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên đồng hành với Việt Nam, xem xét đặt các cơ sở sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ kỹ thuật tại đây để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn; hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng chính sách để thúc đẩy phát triển nền kinh tế bán dẫn thông qua cung cấp các thông tin chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới công nghiệp bán dẫn.

Đánh giá nhân lực là yếu tố then chốt trong phát triển lĩnh vực, ông mong muốn SEMI và các thành viên hỗ trợ cơ sở giáo dục đào tạo trong nước xây dựng các phòng thí nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp học bổng. "Mở rộng cơ hội thực tập trực tiếp tại doanh nghiệp, sau đó các kỹ sư được đào tạo theo chương chính trên sẽ quay lại làm việc tại chính doanh nghiệp mà họ đã học tập", ông nói.

Xây dựng nhà máy bán dẫn đầu tiên là mục tiêu được đề cập trong Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Trước đó, tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành bán dẫn đầu tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đến năm 2027, Việt Nam phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chip bán dẫn cần thiết.

Tại sự kiện, đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết Việt Nam hiện có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị, vật liệu bán dẫn. Đồng thời, nhà máy sản xuất chip đầu tiên của doanh nghiệp Việt đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Thời gian qua, ngành bán dẫn tại Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu phát triển tích cực, được xác định là một trong các nhóm công nghệ chiến lược mà Việt Nam sẽ làm chủ, với nhiều ưu đãi.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính sách ưu đãi theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế, đảm bảo khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, thuế, đất đai, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và cơ chế sandbox cho các doanh nghiệp công nghệ cao.

Ông khẳng định tất cả khâu trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn (gồm nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử) đều là ngành, nghề đặc biệt được hưởng ưu đãi cao nhất về đầu tư, thuế, đất đai. Việt Nam cũng phát triển đồng bộ các trung tâm thiết kế vi mạch, trung tâm R&D, thử nghiệm công nghệ bán dẫn đạt chuẩn quốc tế và các phòng thí nghiệm dùng chung tại địa phương có tiềm năng.

"Cùng với đó là tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng điện, nước, logistics, năng lượng sạch. Đặc biệt, Việt Nam đang nghiên cứu đề xuất cơ chế giá điện và cơ chế mua bán điện phù hợp cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn và thiết bị điện tử", Phó thủ tướng nói.

SemiExpo Vietnam 2025 là triển lãm và hội nghị quốc tế hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn và điện tử, quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước, giới học thuật và chuyên gia trong ngành. Sự kiện đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Lưu Quý