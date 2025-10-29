Phó thủ tướng: Cải cách tiền lương phải kỹ lưỡng, thận trọng

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đang xây dựng đề án tổng thể cải cách tiền lương, bảo đảm phù hợp với cải cách hành chính, tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách.

Chiều 29/10, trả lời chất vấn trước Quốc hội về chính sách đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp bộ máy, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương sẽ chủ trì đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, trình Trung ương xem xét trong quý I/2026. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ xây dựng lộ trình và bước đi cụ thể để triển khai cải cách tiền lương.

Theo Phó thủ tướng, cải cách tiền lương phải gắn với tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước, quy mô kinh tế và nguồn lực ngân sách. "Chính sách chưa thể thực hiện ngay vì cần rất nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, từng bước để chuẩn bị căn cơ, hợp lý và phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách nhà nước", bà nói.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Mỗi cán bộ, công chức cần 'làm cách mạng cho chính mình'

Theo bà Trà, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một "cuộc cách mạng" thay đổi căn bản triết lý tổ chức quyền lực tại địa phương. Mô hình mới không chỉ cải cách thể chế, bộ máy, nhân sự công vụ mà còn thay đổi tư duy quản trị, phương thức điều hành và quan hệ giữa các cấp chính quyền. "Chúng ta đã chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo, từ thụ động hành chính sang chủ động phục vụ nhân dân", Phó thủ tướng nói.

Bà cho rằng, trong bối cảnh này, từng cán bộ, công chức, viên chức cần "tự làm cuộc cách mạng" cho chính mình, đổi mới tư duy, lề lối, phương pháp làm việc, tinh thần công vụ và văn hóa công vụ.

Đánh giá 4 tháng đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Phó thủ tướng cho rằng dù còn khó khăn, vướng mắc nhưng bộ máy đã vận hành cơ bản ổn định, thông suốt và đồng bộ. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, linh hoạt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, được nhân dân ghi nhận.

Bà thừa nhận việc thay đổi phương thức quản trị là quá trình khó, cần thời gian để thích ứng, nhất là về nhận thức và cách làm việc. "Không thể nóng vội, cũng không cầu toàn; điều quan trọng là không chậm trễ, không để mất thời cơ, vừa điều chỉnh vừa hoàn thiện", Phó thủ tướng nói.

Bà đề nghị Quốc hội cùng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy, biên chế và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phấn đấu hoàn thiện khung pháp lý trong năm 2025. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần tập trung xây dựng đáp ứng yêu cầu chính quyền hai cấp, nhất là cấp xã.

Theo tổng hợp từ 34 tỉnh, thành, số cán bộ công chức cấp xã hiện thiếu, chỉ một phần nhỏ chưa phù hợp chuyên môn. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc giao biên chế giai đoạn 2026-2030. Đối với các vị trí quan trọng như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin, xây dựng, tư pháp, địa phương có thể tuyển dụng hoặc điều động từ cấp tỉnh về.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động cải cách thủ tục hành chính, xử lý tài sản công, đổi mới quản trị theo hướng kiến tạo và phục vụ nhân dân.

Sơn Hà