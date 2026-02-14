Phó thủ tướng: ACV chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu dự án sân bay Long Thành không hoàn thành đúng tiến độ cam kết, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ ngày 13/2 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường sân bay Long Thành, đồng thời yêu cầu ACV, nhà thầu và đơn vị có liên quan làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ dự án từ cơ cấu tổ chức, nhân sự, chậm thanh toán, để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Phó thủ tướng yêu cầu ACV làm việc ngay với các nhà thầu để làm rõ nguyên nhân giảm số lượng cán bộ, công nhân trên công trường, đặc biệt tại các hạng mục khối lượng công việc còn lại lớn, để tìm giải pháp khắc phục. Trước mắt, ông Hà yêu cầu các nhà thầu kiện toàn ngay cán bộ chủ chốt tại các gói thầu để điều hành công trường và có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành các gói thầu.

Mặt khác, ACV rà soát số lượng cán bộ kỹ thuật hiện có tại dự án để điều chuyển thêm từ nơi khác về. ACV tạm ứng, thanh toán hoặc tạm thanh toán khối lượng công việc đã thực hiện, đảm bảo đủ trả lương cho lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026 và chi phí vật tư thiết bị đưa về công trường để nhà thầu tiếp tục thực hiện dự án.

Công trường thi công sân bay Long Thành, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Bộ Xây dựng được yêu cầu phối hợp với TP HCM, Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với dự án.

Phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đường ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới dự án và hệ thống thoát nước sân bay Long Thành. Địa phương có giải pháp cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho sân bay, không để ảnh hưởng đến khai thác thương mại dự án.

"Các nhà thầu không có lý do xác đáng để chậm tiến độ dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đền bù thiệt hại", kết luận nêu.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay dự án trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước đã hoàn thành trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an địa phương. Công trình cơ quan Hải quan và Trạm kiểm dịch động vật, thực vật đã hoàn thành xây dựng.

Dự án các công trình phục vụ quản lý bay đã "cơ bản hoàn thành". Chủ đầu tư đang lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các công trình dịch vụ hàng không dự kiến hoàn thành một số hạng mục chủ yếu trong tháng 4-6/2026.

Hệ thống dẫn nhiên liệu tàu bay do tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ thiết kế đang được thẩm định.

Tuy nhiên, dự án các công trình thiết yếu do ACV làm chủ đầu tư, mới có 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói thầu đang thi công, trong đó có một số hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống xử lý nước thải, nhà để xe, giao thông.

Gói thầu nhà ga hành khách đạt hơn 80%, nhưng khối lượng công việc lớn, chủ yếu dùng công nhân, ít máy móc, nên ACV cho biết sẽ huy động thêm nhân lực đẩy nhanh tiến độ.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Cuối năm 2025, một số hạng mục giai đoạn 1 đã được khánh thành và đón các chuyến bay đầu tiên; dự kiến sân bay khai thác thương mại từ giữa năm nay.

Theo các kịch bản của ngành hàng không, Long Thành sẽ đảm nhận khoảng 80% lượng khách quốc tế khu vực, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của TP HCM và trung chuyển từ Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, kết nối giữa TP HCM và sân bay Long Thành hiện còn hạn chế, chủ yếu dựa vào cao tốc TP HCM - Long Thành và quốc lộ 1, 51, vốn thường xuyên quá tải. Dù khoảng cách từ trung tâm thành phố đến sân bay khoảng 50 km, thời gian di chuyển hiện mất 2-3 giờ, thậm chí lâu hơn khi cao tốc ùn tắc.

Làm việc tại TP HCM ngày 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng sân bay phải gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ, bởi "nếu mất 2 tiếng và có thể ùn tắc bất cứ lúc nào thì không ai đến Long Thành". Ông yêu cầu có giải pháp rút ngắn thời gian từ trung tâm TP HCM đến sân bay Long Thành xuống khoảng 30 phút để thu hút hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác.

Vũ Tuân