Phó TGĐ BEST Global: 'Việt Nam nhiều tiềm năng phát triển chuyển phát nhanh'

Ngày 24/2, BEST Express tổ chức hội nghị họp mặt đối tác nhượng quyền tại TP HCM để gặp gỡ các đối tác khu vực miền Nam. Tham dự sự kiện có đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn BEST Inc. và BEST Express Việt Nam cùng các đối tác nhượng quyền. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện gặp gỡ và tri ân đối tác nhượng quyền, tăng gắn kết và thể hiện quyết tâm hướng tới sự phát triển vững bền hơn trong thời gian tới.