Phó phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt

TP HCMÔng Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, cùng 3 người bị cáo buộc nhận tiền để cấp giấy chứng nhận thẩm định, cải tạo tàu.

Ngày 23/4, ông Tuấn Anh cùng ông Lương Đức Thái (Phó giám đốc Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng, tỉnh Hải Dương); Vũ Đức Nhất (Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam) và Phạm Đình Thắm (đăng kiểm viên) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Video bắt Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh. Video: Tường Vân

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 6 (TP HCM) và Chi cục đăng kiểm số 9 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tổng cộng, Công an TP HCM đã bắt 14 người là lãnh đạo, đăng kiểm viên.

Nhà chức trách xác định các nghi can ngoài việc nhận tiền của chủ phương tiện thuỷ nội địa để bỏ qua lỗi khi kiểm định, cấp giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn móc nối với cán bộ thuộc Phòng Tàu sông để lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế các phương tiện đóng mới, thẩm định thiết kế hoán cải, cải tạo.

Khi điều tra vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra hồi tháng 5/2022 tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ), cảnh sát đã phát hiện một số đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng (tỉnh Hải Hưng) và Phòng Tàu sông đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc cấp thẩm định thiết kế và đăng kiểm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi đầu năm, ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam) và Trần Kỳ Hình (nguyên cục trưởng) cùng một số lãnh đạo Phòng kiểm định xe cơ giới bị Công an TP HCM bắt với cáo buộc nhận tiền hối lộ "hàng tháng, hàng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành.

Đến nay, chỉ riêng Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam hơn 150 người để điều tra về các hành vi Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và các tỉnh thành.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ngoài việc điều tra hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Công an đánh giá mảng kiểm định phương tiện nội thủy và kiểm định phương tiện hoán cải "cũng có rất nhiều vấn đề tiêu cực" nên công an các địa phương đang mở rộng điều tra vào hai lĩnh vực này.

Quốc Thắng - Tường Vân