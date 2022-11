Đà NẵngÔng Đặng Công Phước, Phó trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất của thành phố, bị khiển trách vì đã ném tiền lẻ tại quán ăn.

Ngày 15/11, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng), cho biết ông Phước đã có hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực với người dân, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông đang sinh hoạt và công tác...

Hành vi của ông Phước đã vi phạm Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường; Luật Viên chức và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ông Phước đã đi làm trở lại, sau khi hết thời gian tạm đình chỉ công tác (từ ngày 3/10). Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng, công an xác định hành vi này không gây thiệt hại, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.

Phó phòng ném tiền trong quán ăn bị khiển trách Ông Phước to tiếng, ném tiền lẻ trong quán ăn ngày 2/10. Video: Hồ Trí

Trước đó ngày 2/10, ông Phước đến quán bún bò trên đường Chương Dương, quận Ngũ Hành Sơn, lớn tiếng hỏi ai đã thối tiền lẻ cho con mình, ném tiền tung tóe và gọi đó là "rác". Ông còn đập bàn đe dọa xem quán kinh doanh được bao lâu. Chủ quán đã đăng video trích từ camera an ninh lên mạng xã hội.

Trong bản tường trình, ông Phước cho biết ngày 1/10 đi ăn tại quán cùng hai con, trong đó có một cháu chậm nói. Do đợi quán thối tiền lâu nên ông đi làm trước. Đến sáng 2/10, ông thấy nhiều tiền nhàu nát, có cả tiền rách do quán thối lại nên đã cầm tiền và dắt con đến quán nói chuyện rồi xảy ra to tiếng với nhân viên. Ông thừa nhận hành động của mình là không chuẩn mực.

Ngọc Trường