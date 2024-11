Via Monte Napoleone tại Milan (Italy) có giá thuê hơn 21.000 USD mỗi m2, vượt Upper Fifth Avenue (Mỹ) trở thành phố mua sắm đắt đỏ nhất thế giới.

Ngày 20/11, hãng bất động sản Cushman & Wakefield công bố báo cáo thường niên lần thứ 34 về 138 địa điểm bán lẻ hàng đầu thế giới. Theo đó, vị trí dẫn đầu về giá thuê năm nay thuộc về phố Via Monte Napoleone ở Milan - trung tâm tài chính của Italy. Đây là lần đầu tiên một địa điểm châu Âu nắm giữ vị trí này.

Theo báo cáo, giá thuê tại đây đã tăng 11% trong 12 tháng qua, lên 20.000 euro (21.094 USD) một m2, do nhu cầu vượt nguồn cung. Trong khi đó, giá thuê tại Upper Fifth Avenue (Mỹ) - địa điểm dẫn đầu nhiều năm qua - giữ nguyên suốt 2 năm gần đây tại 19.537 euro một m2.

Người dân mua sắm tại phố Via Monte Napoleone ở Milan. Ảnh: Reuters

Ngoài sự thay đổi với 2 vị trí đầu tiên, New Bond Street (London) cũng vượt Tsim Sha Tsui (Hong Kong, Trung Quốc) lên thứ ba với giá thuê 17.210 euro một m2. Đại lộ Champs Élysées (Paris) đứng thứ 5 với 12.519 euro một m2.

Thomas Casolo - Giám đốc bán lẻ của Cushman & Wakefield tại Italy cho biết so với Fifth Avenue, phố Via Monte Napoleone rất ngắn, khiến giá thuê bị đẩy lên cao. Ông dự báo giá tại đây còn tăng nữa, do mặt bằng khan hiếm.

Thành phố HCM đứng thứ 14 danh sách này. Giá thuê tại đường Đồng Khởi là 3.594 euro một m2, giảm 6% và một bậc so với năm ngoái.

Robert Travers - Giám đốc bán lẻ khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại Cushman & Wakefield nhận định các địa điểm trong báo cáo đang đối mặt với nhu cầu thuê tăng, trong khi nguồn cung hạn chế. Cả thương hiệu cao cấp và bình dân "đều đang tăng hiện diện tại các địa điểm hàng đầu, do cạnh tranh tăng lên".

Khách hàng ngày càng đòi hỏi trải nghiệm mua sắm nâng cao và muốn đến tận nơi trưng bày sản phẩm, Travers giải thích. Tỷ lệ mặt bằng bỏ trống vì thế "rất thấp".

Hồi tháng 4, Kering - công ty mẹ của Gucci trả 1,3 tỷ euro (1,4 tỷ USD) mua một tòa nhà ở Via Monte Napoleone. Chanel và Gucci cũng mở các cửa hàng mới tại phố này trong năm qua. Tại đây còn có sự hiện diện của Hermès, Versace, Cartier, Bottega Veneta và Celine.

Diễn biến này cũng cho thấy sự bùng nổ du lịch mua sắm hàng xa xỉ ở Milan - nơi tổ chức một trong các tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới hàng năm. Báo cáo khác năm nay của hãng tư vấn di trú Henley & Partners cũng cho thấy nhiều cá nhân giàu có đã đến thành phố này định cư, do quy định cư trú đơn giản và các khoản ưu đãi thuế hào phóng.

Hà Thu (theo CNN, Cushman & Wakefield)