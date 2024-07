Phó khoa Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Khánh, 45 tuổi, Phó khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk, bị cáo buộc đánh bạc mỗi lần hơn 32 triệu đồng.

Ngày 29/7, ông Khánh bị Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố về hành vi Đánh bạc. Trước đó, ông này bị cảnh sát bắt quả tang cùng một số người đánh xóc đĩa với số tiền mỗi lần hơn 32 triệu đồng.

Liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk, hồi tháng 3/2018, nhà trường trình báo bị mất trộm hơn 500 triệu đồng. Sau một năm điều tra, công an tạm đình chỉ vụ án do không tìm thấy thủ phạm. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023 Công an tỉnh phục hồi điều tra, sau khi có đề nghị của nhà trường.

Quá trình điều tra, công an xác định hơn 500 triệu đồng bị mất là do Nguyễn Thị Huyền, 40 tuổi, nhân viên văn thư, thủ quỹ nhà trường, thực hiện hành vi Tham ô tài sản. Bà này đã bị khởi tố, cho tại ngoại.

Cũng trong năm 2023, Sở Tài chính đã chỉ ra 18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2022 của Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk. Số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại là hơn một tỷ đồng.

Trần Hóa