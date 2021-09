Phố Hàng Mã yên ắng mùa Trung thu

Dòng người xếp hàng chờ mua bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê (quận Ba Đình). Để phục vụ nhu cầu của người dân, công an phường Thuỵ Khuê đã phối hợp với các tiệm bánh mở bán tại trường tiểu học Chu Văn An để đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch.