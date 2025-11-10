Phó giáo sư Việt được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp

Ông Nguyễn Tuấn Cường, Phó giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội được Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn - Pháp, bầu làm viện sĩ thông tấn nước ngoài.

Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - AIBL, thuộc Viện Hàn lâm Pháp) bầu tám viện sĩ thông tấn nước ngoài mới, tại phiên họp cuối tháng 10. Trong đó, ông Nguyễn Tuấn Cường là đại diện duy nhất đến từ châu Á.

Viện sĩ thông tấn nước ngoài là danh hiệu được Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn trao cho những học giả quốc tế có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực ngôn ngữ học, văn học cổ điển, lịch sử, khảo cổ học và nghiên cứu văn minh nhân loại.

Mỗi năm, Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp chỉ bầu chọn một số ít học giả trên toàn thế giới, thể hiện sự ghi nhận đặc biệt đối với những nhà nghiên cứu có uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế. Những người này không tham gia điều hành Viện Hàn lâm Pháp, nhưng là cầu nối học thuật, góp phần mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy trao đổi tri thức.

Danh sách tám viện sĩ thông tấn nước ngoài mới của AIBL. Nguồn: Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn

PGS Nguyễn Tuấn Cường, 45 tuổi, là chuyên gia được biết đến qua nhiều công trình nghiên cứu về thư tịch Hán Nôm, văn bản học và văn hóa tri thức Việt Nam thời trung đại. Theo website của Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), ông Cường nắm vai trò Viện trưởng tại đơn vị này. Đồng thời, PGS Cường cũng tham gia công tác giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, việc bầu PGS Nguyễn Tuấn Cường vào vị trí viện sĩ thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn, thể hiện sự ghi nhận của Pháp đối với tài năng và thành tựu khoa học của một học giả Việt Nam.

Phó giáo sư Nguyễn Tuấn Cường được Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn - Pháp, bầu làm viện sĩ thông tấn nước ngoài. Ảnh: Đại sứ quán Pháp

Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn là một trong năm viện thành viên của Viện Hàn lâm Pháp (Institut de France), thành lập từ thế kỷ XVII. Với hơn ba thế kỷ tồn tại, Viện được xem là trung tâm học thuật uy tín hàng đầu châu Âu, nơi quy tụ các học giả xuất sắc chuyên nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ cổ điển và văn minh nhân loại.

Việc một học giả Việt Nam được bầu làm viện sĩ thông tấn nước ngoài tại Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn, không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn góp phần khẳng định vị thế và uy tín học thuật của Việt Nam trên trường quốc tế. Trước ông Cường, cố GS Phan Huy Lê từng có tên trong danh sách này trong 8 năm, từ năm 2011 cho đến khi ông qua đời.

Trọng Đạt