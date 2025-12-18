Phó giám đốc FBI từ chức, có thể 'quay về làm podcast'

Phó giám đốc FBI Dan Bogino thông báo từ chức và sẽ rời nhiệm sở vào đầu năm sau, nhiều khả năng quay lại nghề dẫn podcast.

Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Dan Bongino ngày 17/12 thông báo trên tài khoản X về quyết định từ chức và sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1/2026. Ông gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Giám đốc FBI Kash Patel và người dân Mỹ "đã trao cơ hội phục vụ với mục đích rõ ràng".

Trả lời phóng viên trên đường băng căn cứ Andrews, Tổng thống Trump cũng xác nhận ông Bongino sẽ rời FBI. "Dan đã làm rất tốt. Tôi nghĩ ông ấy muốn quay lại chương trình của mình", ông Trump nói, nhắc đến chương trình podcast chính trị mà ông Bongino từng dẫn trước khi gia nhập chính quyền.

Phó giám đốc FBI Dan Bongino tại New York ngày 11/9. Ảnh: AFP

ABC dẫn các nguồn thạo tin bình luận tương lai của ông Bongino vốn trở nên mơ hồ từ tháng 7, thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố không công bố thêm hồ sơ liên quan đến các cuộc điều tra về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Bộ Tư pháp Mỹ sau đó được Tổng thống Trump chỉ đạo công bố tài liệu để người dân Mỹ "không phân tâm" khỏi những thành tích khác của chính phủ trong năm đầu nhiệm kỳ.

Một số nguồn tin cho biết ông Bongino đã dần thu dọn đồ đạc tại văn phòng, dù vẫn làm việc tại trụ sở FBI trong những ngày gần đây. Đài Fox cho biết Phó giám đốc Andrew Bailey, được bổ nhiệm từ tháng 9, sẽ tạm thời tiếp quản công việc và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc FBI Patel.

Ông Bongino là lựa chọn gây bất ngờ khi được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Phó giám đốc FBI hồi tháng 2. Dù là cựu cảnh sát và từng làm việc cho Sở Mật vụ, ông không có kinh nghiệm làm việc với FBI hay quản trị. Trong nhiều thập kỷ qua, vị trí phó giám đốc FBI hầu như luôn do các đặc vụ có thâm niên trong cơ quan này đảm nhiệm, theo Hiệp hội Đặc vụ FBI.

Trước khi gia nhập FBI, ông Bongino được biết đến chủ yếu ở vai trò người dẫn podcast cánh hữu, nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Trump.

Thanh Danh (Theo Reuters, ABC, Fox, CNN)