Phó giám đốc Công an TP HCM: 'Học sinh thấy điều bất thường, đừng im lặng'

Đại tá Bùi Thanh Trực nhắn nhủ hàng nghìn học sinh khi thấy dấu hiệu bất thường của tội phạm mạng cần nói với thầy cô, gia đình... chứ đừng im lặng.

"Không gian mạng mang đến cơ hội học tập, giải trí, kết nối, sáng tạo nhưng ở đâu có cơ hội, ở đó cũng có cạm bẫy. Các em cần đặc biệt nhớ là bản thân không bao giờ phải một mình chống lại tội phạm", đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP HCM nói trước hàng nghìn học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và hơn 900 điểm cầu từ các trường THCS, THPT, cao đẳng dạy nghề, ngày 20/10.

Đây là sự kiện Công an TP HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều tổ chức triển khai chiến dịch "Không một mình", nhằm giúp học sinh phòng chống tội phạm mạng.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP HCM nhắn nhủ học sinh ngày 20/10. Ảnh: Quốc Thắng

Theo ông Trực, điều đáng lo ngại là tội phạm mạng thường nhắm đến học sinh, sinh viên - lứa tuổi giàu khát vọng nhưng dễ cả tin, thiếu kinh nghiệm.

"Chỉ một tin nhắn lạ, một cuộc gọi bất thường, nếu không cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân", ông nói và cho biết từ thực tế đó chiến dịch "Không Một Mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" được khởi động, mang thông điệp giản dị mà sâu sắc: trong thế giới mạng, không ai phải đơn độc; an toàn chỉ thực sự có khi mọi người cùng bảo vệ lẫn nhau.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong theo dõi chương trình. Ảnh: Quốc Thắng

Cùng quan điểm, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đề cập nhiều đến tính hữu ích của Internet nhưng đi kèm là rủi ro, hiểm họa; đặc biệt là các hành vi xâm hại, thao túng và bắt cóc online. Bà lưu ý học sinh có thể bị tội phạm tiếp cận dễ dàng bằng chiêu giả danh người thân, bạn bè, thầy cô... và mối nguy này "hiện diện ngay trong chiếc điện thoại, máy tính mà các em sử dụng mỗi ngày".

Trong buổi giao lưu, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đặt nhiều câu hỏi giúp học sinh nhận biết dấu hiệu lừa đảo trực tuyến. Các KOL như chuyên gia "chống lừa đảo" Ngô Minh Hiếu, Á hậu Thúy Vân, MC Quốc Khánh... cũng chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và liệt kê các thủ đoạn tội phạm thường gặp.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu (bìa trái) cùng Á hậu Thúy Vân trong buổi giao lưu. Ảnh: Quốc Thắng

Chiến dịch "Không Một Mình" được khởi động quy mô toàn quốc, hướng tới bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trực tuyến.

Chương trình do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và nhiều đơn vị đồng hành.

Quốc Thắng