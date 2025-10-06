Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án cho tội phạm

Bắc NinhTS.BS Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị cáo buộc làm giả bệnh án lao phổi độ 4 cho người bị kết án tù để xin hoãn thi hành án.

Ngày 6/10, ông Huấn, 58 tuổi, cùng Lã Đức Mạnh, 30 tuổi, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội Giả mạo trong công tác. Phạm vi điều tra vụ án tại địa bàn Bắc Ninh, Hà Nội và các địa phương.

Công an cũng khởi tố 9 người với cáo buộc Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, gồm: Nguyễn Trọng Toàn, 34 tuổi; Trần Văn Phúc, 31 tuổi; Trần Thị Nga, 45 tuổi; Nguyễn Thị The, 59 tuổi; Lương Tiến Tùng, 34 tuổi; Trần Văn Tâm, 37 tuổi; Đỗ Vĩnh Long, 33 tuổi và Đỗ Quốc Thịnh, 41 tuổi. Tất cả cùng trú tại Bắc Ninh.

Công an và VKS thi hành quyết định tố tụng với ông Hoàng Văn Huấn (thứ 3 từ phải sang) cùng các bị can khác. Ảnh: Linh Đan

Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc ông Huấn và Mạnh đã có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số người đã bị kết án tù có thời hạn. Khi có giấy này, họ dùng vào việc hoãn thi hành án phạt.

Lý do được đưa vào các bệnh án là lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng.

Phạm Dự