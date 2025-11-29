Phố đường tàu Khâm Thiên tấp nập khách sau 4 ngày giải toả

Ngày 25/11, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt tại khu vực ngõ đường tàu phố Khâm Thiên - Lê Duẩn.
Tuy nhiên, 4 ngày sau, hơn 10 hộ kinh doanh cà phê vẫn mở cửa đón khách, bày bán ghế sát đường ray.
Ngày 25/11, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt tại khu vực ngõ đường tàu phố Khâm Thiên - Lê Duẩn.
Tuy nhiên, 4 ngày sau, hơn 10 hộ kinh doanh cà phê vẫn mở cửa đón khách, bày bán ghế sát đường ray.
Hầu hết khách tới đây là người nước ngoài, muốn trải nghiệm khoảnh khắc tàu chạy qua. Các chủ quán liên tục mời chào khi thấy khách đi qua.
Hầu hết khách tới đây là người nước ngoài, muốn trải nghiệm khoảnh khắc tàu chạy qua. Các chủ quán liên tục mời chào khi thấy khách đi qua.
Theo đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sáng 29/11, Ban chỉ đạo 197 tiếp tục xử lý vi phạm, thu giữ vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại các quán cà phê.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi, các chủ cơ sở lại xếp bàn ghế ra ngoài đón khách.
Theo đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sáng 29/11, Ban chỉ đạo 197 tiếp tục xử lý vi phạm, thu giữ vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại các quán cà phê.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi, các chủ cơ sở lại xếp bàn ghế ra ngoài đón khách.
Chủ quán treo bảng giờ tàu chạy ở ngoài cửa để khách theo dõi.
Chủ quán treo bảng giờ tàu chạy ở ngoài cửa để khách theo dõi.
Nhiều mái che bằng bạt của quán cà phê bị lực lượng chức năng thu giữ từ 25/11. Hôm nay chủ quán không dám kéo ra sợ bị phạt. Tuy nhiên, họ vẫn trấn an khách yên tâm ngồi vì có người đứng ngoài "cảnh giới". Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhân viên lập tức thu bàn ghế, đưa khách vào nhà, đảm bảo khách vẫn xem được tàu chạy.
Nhiều mái che bằng bạt của quán cà phê bị lực lượng chức năng thu giữ từ 25/11. Hôm nay chủ quán không dám kéo ra sợ bị phạt. Tuy nhiên, họ vẫn trấn an khách yên tâm ngồi vì có người đứng ngoài "cảnh giới". Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhân viên lập tức thu bàn ghế, đưa khách vào nhà, đảm bảo khách vẫn xem được tàu chạy.
Du khách đi bộ, chụp ảnh trên đường ray trước giờ tàu chạy. So với phố đường tàu Phùng Hưng, phố đường tàu Khâm Thiên ít khách hơn. Hàng quán ở đây cũng không trang trí nổi bật như phố còn lại.
Du khách đi bộ, chụp ảnh trên đường ray trước giờ tàu chạy. So với phố đường tàu Phùng Hưng, phố đường tàu Khâm Thiên ít khách hơn. Hàng quán ở đây cũng không trang trí nổi bật như phố còn lại.
Julian (áo trắng), du khách Đức, không biết Hà Nội có hai phố đường tàu. Ông tình cờ thấy phố đường tàu Khâm Thiên khi trên đường về khách sạn nên ghé vào chờ tàu qua. Theo du khách Đức, không gian con phố đem đến cảm giác "khác lạ", thu hút từ cái nhìn đầu tiên.
"Tôi háo hức chờ tàu, chốc chốc lại hỏi chủ quán vì nhiều người nói không phải tàu lúc nào cũng đúng giờ", ông nói và cho biết không thấy nguy hiểm khi ngồi cà phê ở đây vì khoảng cách từ bàn đến đường ray "có vẻ an toàn".
Julian (áo trắng), du khách Đức, không biết Hà Nội có hai phố đường tàu. Ông tình cờ thấy phố đường tàu Khâm Thiên khi trên đường về khách sạn nên ghé vào chờ tàu qua. Theo du khách Đức, không gian con phố đem đến cảm giác "khác lạ", thu hút từ cái nhìn đầu tiên.
"Tôi háo hức chờ tàu, chốc chốc lại hỏi chủ quán vì nhiều người nói không phải tàu lúc nào cũng đúng giờ", ông nói và cho biết không thấy nguy hiểm khi ngồi cà phê ở đây vì khoảng cách từ bàn đến đường ray "có vẻ an toàn".
Khoảng 12h, tàu chuẩn bị đến nên các chủ quán cà phê đổ nước ra đường để tránh bụi bay.
Khoảng 12h, tàu chuẩn bị đến nên các chủ quán cà phê đổ nước ra đường để tránh bụi bay.
Một số du khách nán lại chụp ảnh khi tàu gần đến khiến chủ quán phải chạy ra kéo khỏi đường ray.
Một số du khách nán lại chụp ảnh khi tàu gần đến khiến chủ quán phải chạy ra kéo khỏi đường ray.
Các quán cà phê dãy bên phải theo hướng tàu chạy, chủ quán phải thu bàn ghế, tránh va chạm lúc tàu chạy qua. Dãy đối diện vẫn để nguyên do khoảng cách an toàn hơn. Du khách cũng được gợi ý đứng sang bên trái để xem tàu chạy qua thoải mái nhất.
Các quán cà phê dãy bên phải theo hướng tàu chạy, chủ quán phải thu bàn ghế, tránh va chạm lúc tàu chạy qua. Dãy đối diện vẫn để nguyên do khoảng cách an toàn hơn. Du khách cũng được gợi ý đứng sang bên trái để xem tàu chạy qua thoải mái nhất.
Theo Hoài Anh, khách địa phương, tàu chạy tốc độ nhanh khi qua khu vực này. Anh phải đứng sát tường, cảm giác chỉ cần trượt nhẹ chân cũng có thể gặp tai nạn.
"Tôi từng ngồi cà phê đường tàu ở Phùng Hưng, cảm giác không sợ như ở đây. Vận tốc tàu nhanh, âm thanh dồn dập khiến tôi thót tim", anh nói, cho biết trải nghiệm sợ nhưng thú vị.
Theo Hoài Anh, khách địa phương, tàu chạy tốc độ nhanh khi qua khu vực này. Anh phải đứng sát tường, cảm giác chỉ cần trượt nhẹ chân cũng có thể gặp tai nạn.
"Tôi từng ngồi cà phê đường tàu ở Phùng Hưng, cảm giác không sợ như ở đây. Vận tốc tàu nhanh, âm thanh dồn dập khiến tôi thót tim", anh nói, cho biết trải nghiệm sợ nhưng thú vị.
Jos (áo xanh lá), du khách Hà Lan, đã chờ một tiếng để ngắm tàu chạy qua. Ông nói rất hài lòng với trải nghiệm và không thấy điều gì nguy hiểm đến mức phải cấm du khách tới đây.
"Với người trưởng thành, đây là trải nghiệm tuyệt vời nhưng chắc chắn tôi không đến đây với trẻ nhỏ", ông nói.
Jos (áo xanh lá), du khách Hà Lan, đã chờ một tiếng để ngắm tàu chạy qua. Ông nói rất hài lòng với trải nghiệm và không thấy điều gì nguy hiểm đến mức phải cấm du khách tới đây.
"Với người trưởng thành, đây là trải nghiệm tuyệt vời nhưng chắc chắn tôi không đến đây với trẻ nhỏ", ông nói.
Tú Nguyễn
Ảnh: Hoàng Giang