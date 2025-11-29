Phố đường tàu Khâm Thiên tấp nập khách sau 4 ngày giải toả

Julian (áo trắng), du khách Đức, không biết Hà Nội có hai phố đường tàu. Ông tình cờ thấy phố đường tàu Khâm Thiên khi trên đường về khách sạn nên ghé vào chờ tàu qua. Theo du khách Đức, không gian con phố đem đến cảm giác "khác lạ", thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

"Tôi háo hức chờ tàu, chốc chốc lại hỏi chủ quán vì nhiều người nói không phải tàu lúc nào cũng đúng giờ", ông nói và cho biết không thấy nguy hiểm khi ngồi cà phê ở đây vì khoảng cách từ bàn đến đường ray "có vẻ an toàn".