Đề Tiếng Anh lớp 10 có dạng bài mới, không dễ đạt trên 8 điểm

Đề thi Tiếng Anh lớp 10 của Hà Nội có tính phân loại cao với nhiều dạng câu hỏi mới, có yếu tố gây nhiễu, đánh lừa, nên học sinh sẽ chủ yếu đạt 6-7 điểm, khó trên mức 8.

Chiều 7/6, gần 103.000 học sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ (hầu hết là Tiếng Anh). Đây là môn thi thứ hai của kỳ thi, diễn ra trong 60 phút.

Đề Tiếng Anh có 40 câu trắc nghiệm với nhiều dạng bài, như điền từ còn thiếu vào câu, vào đoạn văn (đục lỗ), tìm từ có cách phát âm khác biệt, đọc hiểu, viết lại câu.

Đề thi và đáp án 24 mã đề

Cô Đỗ Thị Trà Mi, Tổ trưởng Tiếng Anh, trường THPT Hòa Bình - La Trobe nhận định đề thi có cấu trúc ổn định và hợp lý, nhiều dạng bài, kiểm tra được nhiều kiến thức và kỹ năng của học sinh, như ngữ âm, từ vựng - ngữ pháp - chức năng giao tiếp, đọc hiểu, viết câu gần nghĩa, kết hợp câu.

Đề thi còn có tính thực tế: ngữ cảnh giao tiếp đời thường lồng ghép trong phần hội thoại, đọc biển báo, điền thông tin vào các thông báo. Ở những dạng này, học sinh cần hiểu ngữ cảnh mới chọn được đáp án đúng.

Cô Mi cũng thấy trong dề xuất hiện một dạng bài mới so với mọi năm, là tìm câu chủ đề cho đoạn văn (câu 32 mã 011), sắp xếp đoạn văn thành văn bản có nghĩa, điền câu/cụm từ để hoàn thành đoạn văn (ví dụ câu 17-18, 37-40 mã 011).

"Những thay đổi này cho thấy định hướng đề thi đang chuyển từ kiểm tra sang ghi nhớ, đánh giá năng lực ngôn ngữ, giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho việc học tiếng Anh ở bậc THPT, đúng tinh thần chương trình mới", cô Mi nhìn nhận.

Về độ khó, cô Vũ Thanh Thảo, giáo viên tiếng Anh, trường liên cấp Việt - Úc Hà Nội, đánh giá đề có 60-70% câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, còn lại vận dụng và vận dụng cao. Tỷ lệ này giúp phân loại học sinh hiệu quả.

Theo cô Thảo, đề có một số câu đưa ra dữ kiện gây nhiễu, nên học sinh dễ mất điểm. Ví dụ câu 9 mã 011 là dạng điền từ còn thiếu vào câu. Dù kiểm tra kiến thức về thì hiện tại đơn, đề xuất hiện cụm "next Monday" (thứ Hai tới) - một dấu hiệu thường gắn với thì tương lai.

Cụ thể: "Our English test ___ next Monday at nine o'clock, so please arrive ten minutes early!"

A. will be start B. starts C. has started D. starting

"Nếu học sinh chỉ dựa vào dấu hiệu thời gian mà không xét đến bản chất cấu trúc câu, thì rất dễ chọn động từ "start" (bắt đầu) chia ở các thì tương lai, thay vì hiện tại đơn", cô Thảo nói.

Tương tự với câu 27, yêu cầu học sinh sử dụng các từ cho sẵn để hoàn thành câu (được chia động từ, thêm liên từ, giới từ, nhưng không được đảo thứ tự từ). Cô Thảo cho biết đề kiểm tra cấu trúc "look forward to V-ing" (mong đợi, trông chờ làm điều gì). Trường hợp này, động từ theo sau "to" phải chia ở dạng có đuôi "ing"; học sinh có thể nhầm vì "to" cũng có thể đi kèm động từ không chia.

Cô Thảo dự đoán phổ điểm tập trung ở khoảng 6,5-8; học sinh đạt điểm 9-10 không nhiều vì đề phân hóa cao.

Cô Trà Mi đưa ra nhận định tương tự, cho rằng phổ điểm sẽ "nghiêng trái", đỉnh rơi vào khoảng 6-7 điểm. Tỷ lệ đạt từ 8 điểm chỉ khoảng 11-13%, phản ánh đúng tính phân loại của đề thi.

"Để đạt trên 9, học sinh phải nắm chắc từ vựng nâng cao, có tư duy logic", cô Mi nói.

Cô Nguyễn Thanh Nga, giáo viên tiếng Anh, trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội, dự đoán phổ điểm cao hơn, ở mức 7-8 điểm vì cho rằng đề không quá đánh đố. Song để đạt từ 8 trở lên, học sinh phải có học lực khá, làm bài cẩn thận.

Học sinh Hà Nội trước giờ thi môn Tiếng Anh vào lớp 10, chiều 7/6. Ảnh: Tùng Đinh

Xem đề và gợi ý đáp án môn Văn

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đông nhất cả nước. Số thí sinh dự thi chiếm hơn 81% trong tổng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hơn 81.000 học sinh có chỗ học trong trường công lập.

Sáng nay, học sinh đã hoàn thành môn Ngữ văn. Ngày 8/6, các em thi môn cuối là Toán trong 120 phút. Thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ làm thêm môn chuyên trong ngày 9/6.

Điểm xét tuyển vào trường không chuyên là tổng ba môn, không nhân hệ số; còn trường chuyên sẽ cộng thêm điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.

Thanh Hằng - Bình Minh