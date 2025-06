Đề thi tiếng Anh lớp 10 'không khó lấy điểm 8'

TP HCMĐề thi tiếng Anh lớp 10 không quá khó nhưng có tính phân loại, thí sinh dễ lấy 7,5-8 điểm, nhưng khó đạt tuyệt đối, theo các giáo viên.

Chiều 6/6, khoảng 76.400 thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), sau 90 phút. Đề thi gồm 28 câu trắc nghiệm, 12 câu tự luận. Các câu trắc nghiệm tập trung vào phần ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, đọc hiểu biển báo/đoạn văn ngắn. Phần tự luận là chia dạng từ, điền cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn và viết lại câu với từ gợi ý.

Các giáo viên nhận định đề thi Tiếng Anh không quá khó, bám sát chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng đến đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh thực tế thay vì kiểm tra ghi nhớ máy móc.

Nhiều chủ đề quen thuộc được đề cập như thời tiết, du lịch, lễ hội, thời gian, kỳ nghỉ, sở thích, thể thao...

Cô Hồ Thị Bích Ty, Tổ trưởng môn Tiếng Anh, trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, cho biết phần trắc nghiệm có một số câu "cài cắm" khiến học sinh phải hết sức chú ý. Ví dụ ở câu 7, câu hỏi dùng thì hiện tại hoàn thành nhưng ở câu trả lời, động từ để dạng quá khứ.

Minh: Have you ever been to Hanoi?

Hoang: Yes, I ______ last year with my family.

A. Go B. I am going C. went D. have gone

"Nếu chỉ đọc lướt câu hỏi có thể sẽ sai. Học sinh phải tinh ý để phân biệt giữa câu hỏi và câu trả lời", cô nói.

Ở đoạn văn thứ hai, với chủ đề về lợi ích của các môn thể thao với thanh thiếu niên. Để làm được bài này, nhất là ở câu 27 (về ý chính của đoạn văn) và câu 28 (tìm thông tin không được đề cập trong bài), học sinh phải hiểu nghĩa toàn bộ, vì câu trả lời không nằm trong văn bản.

Theo cô Ty, điểm mới trong đề là phần điền cụm để hoàn chỉnh câu 35, 36. Đề bài đưa ra động từ "provide", với phiên âm, ý nghĩa và cách sử dụng. Thí sinh cần tìm cụm từ của "provide" để điền vào chỗ trống.

Câu 35: Volunteers are ready_____ about how to get to the museum. Đáp án là "provide information".

Câu 36: The summer program ______for learners to better their English skills sẽ có đáp án là "provide an opportunity".

Cô Nguyễn Thanh Nga, giáo viên tiếng Anh, trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội, nhận xét đề có tính phân hóa, ví dụ câu 19 về lượng từ, câu 34 chia dạng từ, câu 37 cụm động từ, câu 40 sử dụng cấu trúc "such... that" (quá... đến nỗi mà).

"Những câu hỏi phân loại tập trung vào phần đọc hiểu, chia dạng từ và viết câu", cô Nga nhận xét.

Cô ví dụ câu 40 ở dạng viết lại câu có "bẫy". Thí sinh dễ mất điểm vì thừa mạo từ. "Weather" là danh từ không đếm được nên học sinh dễ nhầm mà vẫn thêm a/an.

Câu 40 như sau: "The weather was so awful that we couldn't go picnicking as planned". Câu viết lại như sau: "It was such awful weather that we couldn’t go picnicking as planned".

Cô cho hay trong mỗi phần sẽ có 1-2 câu hỏi phân loại học sinh nhưng bắt đầu từ phần tự luận, thí sinh cần có sự thông hiểu kiến thức và vận dụng để giải quyết câu hỏi.

Các câu gỡ điểm là ngữ âm, thì động từ, giới từ chỉ thời gian, mệnh đề quan hệ, từ nối và một số cấu trúc quen thuộc khác.

"Học sinh dễ lấy được điểm ở những câu hỏi trắc nghiệm từ 1 đến 28", cô cho hay.

Theo cô Ty, học sinh không khó để lấy được điểm 8-9, tuy nhiên điểm 10 sẽ không nhiều.

Còn cô Nga cho rằng mức điểm 7,5-8 dễ đạt được. Những em khá và ôn tập cẩn thận có thể đạt mức 8-8,5.

"Điểm 10 đòi hỏi thí sinh có kiến thức thực sự chắc chắn và cẩn thận trong quá trình làm bài", cô Nga nói.

Thí sinh dự thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, hôm 5/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Sáng 7/6, học sinh TP HCM làm bài thi môn Toán với 120 phút. Những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, trong 150 phút.

Trong hơn 76.400 em thi lớp 10, khoảng 70.000 học sinh trúng tuyển, tương đương tỷ lệ hơn 91% - cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Tỷ lệ chọi 109 trường THPT công lập ở TP HCM

Trong 109 trường THPT công lập xét tuyển bằng kết quả kỳ thi, trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi cao nhất (1/2,9), đồng nghĩa cứ ba em thi có một em đỗ. Ở chiều ngược lại, hơn 40 trường có tỷ lệ cạnh tranh dưới 1, đồng nghĩa số thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu. Nếu đăng ký vào các trường này, thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao hơn.

Năm ngoái, ở môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh), khoảng 1.700 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Hơn 14.700 em có điểm 9 trở lên.

Biến động điểm chuẩn lớp 10 TP HCM ba năm qua

Bình Minh - Lệ Nguyễn