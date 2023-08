Phó công an xã đá người say rượu tử vong

Đồng ThápThiếu tá Hồ Thanh Hòa, phó công an xã, được cho là sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong thi hành công vụ, khiến một người dân tử vong tại trụ sở.

Ngày 31/8, Hòa (38 tuổi, Phó công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam về hành vi Làm chết người trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, tối 28/8, ông Trần Văn Đảm, 57 tuổi, nhậu xỉn rồi gây mất an ninh trật tự. Nhận tin báo của người dân, thiếu tá Hòa và 3 công an viên đến nhà đưa ông này về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Đảm được cho là lớn tiếng chửi mắng công an.

Theo cơ quan điều tra, Hòa tức giận, không kiềm chế được bản thân, đá ông Đảm rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, Phó công an xã phát hiện ông Đảm bất tỉnh, hơi thở yếu, co giật nên đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Thiếu tá Hòa sau đó bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Ngọc Tài