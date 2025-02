Phó công an thị xã bị cách chức vì 'quan hệ với vợ người'

An GiangTrung tá Trần Tấn Tài, Phó công an thị xã Tân Châu, bị cách chức do quan hệ tình cảm với người đã có gia đình - vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống.