Phó công an quận Tây Hồ bị đình chỉ công tác

Hà NộiThượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan một vụ án cướp tài sản xảy ra từ năm 2016.

Ngày 11/5, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết thượng tá Hải bị đình chỉ cùng đợt với đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế. Một số cán bộ khác của Công an quận Tây Hồ, trong đó có cán bộ của đội cảnh sát hình sự, cũng bị tạm đình chỉ để phục vụ điều tra.

"Nhóm cán bộ này liên quan vụ cướp tài sản năm 2016 và một vụ án khác", vị lãnh đạo nói.

Cùng ngày, đại diện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho hay đã tiếp nhận hồ sơ sự việc và đang tiếp tục điều tra.

Trụ sở Công an quận Tây Hồ. Ảnh: Phạm Cường.

Vụ án Cướp tài sản xảy ra từ năm 2016 nhưng một số cán bộ Công an quận Tây Hồ đã không xử lý các nghi phạm mà cho hoà giải với nạn nhân. Đầu tháng 1, gần 5 năm sau, nhóm này ra Công an Hà Nội đầu thú. Tại phiên toà mở ngày 29/4 vợ của một bị cáo được triệu tập với tư cách nhân chứng, khai đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ "chạy" cho chồng được tại ngoại ngay đêm bị tạm giữ hình sự, 22/9/2016.

HĐXX cho biết sự việc "có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp" nên đã được cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết bằng một vụ án khác.

Theo điều 20 Luật tổ chức VKSND năm 2014, điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và điều 30 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có thẩm quyền điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của luật mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân.

Phạm Dự