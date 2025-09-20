Phó công an phường bị kẻ giả cảnh sát dọa 'cho về vườn'

Đồng NaiSau khi giải cứu cô gái bị bắt cóc online, anh Nguyễn Hồng Mạnh, Phó Công an phường Xuân Lập, bị băng giả cảnh sát dọa "sẽ báo cáo lãnh đạo cho về vườn".

Ngày 20/9, Công an phường Xuân Lập cho biết đã phối hợp Công an TP HCM kịp thời ngăn chặn vụ nữ sinh 20 tuổi bị bắt cóc online, buộc gia đình chuyển khoản 600 triệu đồng "chuộc mạng".

Trước đó, Công an phường Xuân Lập nhận được thông tin từ Công an phường Thuận Giao (TP HCM), xác minh nữ sinh bị "bắt cóc online", đang tự giam mình tại nhà nghỉ trên địa bàn. Ngay sau đó, đơn vị phát hiện cô tại nhà nghỉ ở Khu phố Trung tâm nên tiếp cận, giải cứu.

Lúc này, nạn nhân khá hoảng loạn, lo sợ và thiếu hợp tác với lực lượng công an vì đang bị nhóm lừa đảo khống chế tinh thần, "không cho liên lạc với gia đình, người lạ, nếu không sẽ bắt giam ngay lập tức". Sau khi được cán bộ công an giải thích và cho xem các hình ảnh, bài tuyên truyền về "bắt cóc online tống tiền" của tội phạm, nữ sinh mới biết mình bị lừa.

Khi nạn nhân được đưa về Công an phường Xuân Lập, nhóm lừa đảo tiếp tục gọi điện đe dọa. Trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường nghe điện thoại, thì một người xưng là Khoa "cấp bậc trung tá, công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội" nói: "Công an phường đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi, ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho đồng chí Mạnh về vườn".

Nữ sinh 20 tuổi được Công an phường Xuân Lập giải cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo lời khai của nạn nhân, trước đó cô nhận cuộc gọi của nhóm lừa đảo tự xưng "Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội", cáo buộc liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Nhóm này yêu cầu cô thuê nhà nghỉ ở Đồng Nai, đồng thời báo gia đình rằng đang bị bắt cóc để buộc chuyển 600 triệu đồng.

Thời gian qua, tình trạng "bắt cóc online" xảy ra ở nhiều địa phương. Các nhóm tội phạm ở nước ngoài thường giả danh cơ quan tố tụng, dùng Facebook, Zalo để gọi điện hù dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc. Công an nhiều tỉnh, thành đã khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy lừa đảo công nghệ cao.

Phước Tuấn