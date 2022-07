Phó công an huyện bị bắt

Thanh HóaTrung tá Hơ Văn Tho, Phó trưởng Công an huyện biên giới Mường Lát, bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi giả mạo hồ sơ.

Việc bắt ông Tho được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện tối 27/7. Sai phạm chi tiết chưa được nhà chức trách công bố, nhưng nguồn tin từ đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát xác nhận "ông Tho giả mạo hồ sơ" trong quá trình công tác.

Sáng 29/7, ông Phan Văn Lai, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Mường Lát cho hay, Thường vụ Huyện uỷ đã làm thủ tục đình chỉ sinh hoạt Đảng với bị can này.

Trung tá Tho, 58 tuổi, có nhiều năm công tác tại Công an huyện Mường Lát, chuẩn bị nghỉ hưu. Ngoài cương vị Phó trưởng Công an huyện, ông còn là Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Mường Lát.

Lê Hoàng