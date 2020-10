Phố cổ Hội An sau bão lũ

Hiện nước đã rút xuống dưới mặt cầu An Hội, mặt đường trong phố cổ dần khô ráo. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh vẫn đóng cửa để cùng lực lượng môi trường tẩy rửa lớp bùn non còn đọng lại. Trong tháng 10, phố cổ Hội An 4 lần lâm vào cảnh dầm mình trong nước.