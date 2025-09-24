Phố cổ Hội An được ca ngợi là điểm đến lịch sử đẹp nhất Châu Á

Đà NẵngPhố cổ Hội An được nền tảng trực tuyến Tourlane vinh danh là trung tâm lịch sử đẹp nhất châu Á, sánh cùng Krakow (Ba Lan) và Avignon (Pháp).

Theo công bố hồi đầu tháng 9, nền tảng này đánh giá các khu phố cổ dựa trên bốn tiêu chí: không gian đi bộ, tuổi đời, phí tham quan và mức độ phổ biến trên Instagram.

Nắng sớm ở phố cổ Hội An. Ảnh: Hoi An Photographer/Unsplash

Hội An dẫn đầu khu vực châu Á nhờ kiến trúc thế kỷ 16 được bảo tồn tốt, vé tham quan chỉ hai euro (khoảng 2,36 USD) và không gian thân thiện với người đi bộ. Hội An được mô tả là "một trong những khu phố cổ được bảo tồn tốt nhất Đông Nam Á", nổi bật với những con phố rực rỡ ánh đèn lồng nhiều màu sắc.

Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển, cách trung tâm Đà Nẵng gần 30 km về phía Nam, Hội An từng được biết tới với nhiều tên gọi khác nhau như Lâm Ấp, Faifo hay Hoài Phố.

Hiện đô thị cổ vẫn còn lưu giữ gần 1.360 di tích kiến trúc gần như nguyên vẹn như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, giếng nước và các khu lăng mộ. Tất cả vừa thể hiện nét đặc trưng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, vừa là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.

Phố cổ Hội An được UNESCO chính thức ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới ngày 4/12/1999, tại thành phố Marrakech (Morocco).

Con đường trong phố cổ Hội An cạnh sông Hoài. Ảnh: Đỗ Anh Vũ

4 vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng khu vực châu Á gồm Bhaktapur (Nepal), Kyoto (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào) và Galle (Sri Lanka).

Tại châu Âu, Krakow (Ba Lan) đứng đầu với khu trung tâm lịch sử được UNESCO công nhận, có niên đại từ thế kỷ 7. Các vị trí tiếp theo thuộc về Naples (Italy), Regensburg (Đức), Riga (Latvia) và San Marino. Thành phố Avignon (Pháp), còn được gọi là "thành phố của các Giáo hoàng", xếp thứ 6 nhờ kiến trúc Gothic từ thế kỷ 14-16 cùng những điểm đến yên bình như vườn Urbain V hay tu viện Carmelite.

Ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông, thành phố Sousse (Tunisia) dẫn đầu nhờ khu Medina trắng tinh khôi vươn ra Địa Trung Hải. Tiếp theo là các thành phố hoàng gia Fes và Marrakech (Maroc), thủ đô Doha (Qatar) và Cairo (Ai Cập). Đây cũng là khu vực sở hữu nhiều trung tâm lịch sử cổ xưa nhất thế giới.

Tại châu Mỹ, thành phố Saint Augustine (bang Florida, Mỹ) được vinh danh với dấu ấn kiến trúc Tây Ban Nha từ năm 1565. Ở khu vực Mỹ Latinh, Cartagena (Colombia) giữ vị trí số một nhờ hệ thống pháo đài từ thế kỷ 16 và khu phố cổ nhiều màu sắc, tiếp đến là Oaxaca (Mexico), Salvador de Bahia (Brazil), Panama và Buenos Aires (Argentina).

Tourlane là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu tại Pháp, chuyên thiết kế hành trình kết nối du khách với chuyên gia bản địa để chọn điểm đến, khách sạn và dịch vụ theo nhu cầu cá nhân.

Tuấn Anh