Phố cổ Hà Nội thời vắng khách du lịch 30 năm trước

Lần đầu đến Hà Nội năm 1995, nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yuichi Kobayashi đã dành nhiều thời gian lang thang khắp các con phố để ghi lại nhịp sống đời thường. Ông nhớ lại, phố cổ khi ấy còn khá yên tĩnh, chưa phải là điểm đến phổ biến của du khách quốc tế do có rất ít chuyến bay thẳng tới sân bay Nội Bài.

Bức ảnh trên chụp cửa hàng mũ trên phố Hàng Bài, bên cạnh là hình ảnh quen thuộc của những gánh hàng rong. Trong chuyến trở lại gần nhất năm 2022, ông bất ngờ khi thấy cửa hàng và cả tòa nhà gần như vẫn còn nguyên vẹn sau gần ba thập kỷ.