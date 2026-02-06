Phó chủ tịch UBND TP HCM làm Phó chủ tịch HĐND

Ông Nguyễn Văn Dũng, 54 tuổi, thôi làm Phó chủ tịch UBND TP HCM và quay lại giữ vị trí Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Sáng 6/2, các đại biểu HĐND TP HCM khóa X thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với Nguyễn Văn Dũng và bầu ông giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Dũng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐND TP HCM giai đoạn 2021-2023 trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố từ tháng 11/2023. Như vậy, đây là lần thứ hai ông đảm nhiệm vị trí này.

Ông Nguyễn Văn Dũng quay lại giữ vị trí Phó chủ tịch HĐND TP HCM lần thứ hai. Ảnh: An Phương

Ông Dũng có trình độ thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế. Ông bắt đầu quá trình công tác tại quận Tân Bình cũ, sau đó trải qua nhiều vị trí trong hệ thống chính trị quận Tân Bình và quận Tân Phú cũ.

Ông từng giữ các chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM; Chủ tịch UBND quận 1 cũ và sau đó được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP HCM.

Trong thời gian giữ cương vị Phó chủ tịch UBND TP HCM, ông Dũng được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài chính giúp Chủ tịch UBND thành phố.

Như vậy, Thường trực HĐND thành phố hiện có năm người là ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND thành phố, 4 Phó chủ tịch là các ông Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Bên cạnh đó, việc ông Dũng chuyển sang làm Phó chủ tịch HĐND TP HCM, thường trực UBND TP HCM hiện còn 9 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 8 phó.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP HCM với ông Trần Văn Tuấn đã được điều động giữ vị trí Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

Lê Tuyết