Phó chủ tịch TP HCM: 'Tội phạm sẽ tăng trở lại'

Nhận định từ đây đến cuối năm tội phạm sẽ tăng trở lại trên tất cả lĩnh vực, lãnh đạo TP HCM yêu cầu Công an thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống.

Yêu cầu trên được Phó chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu nói tại cuộc họp kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm chiều 19/10, khi đề cập đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian tới.

Theo ông Châu, trong 9 tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm trên địa bàn giảm, đặc biệt là trong 3 tháng TP HCM thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, từ đây đến cuối năm dự báo số tội phạm sẽ tăng trở lại trên tất cả lĩnh vực. Công an thành phố cần thực hiện theo phương án 03 của Bộ Công an về phòng chống tội phạm trước, trong và sau dịch.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu phát biểu tại cuộc họp chiều 19/10. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Ngoài ra, ông Châu nhận định trong giai đoạn TP HCM hồi phục, phát triển kinh tế, dự báo tội phạm xã hội đen, tín dụng đen cũng gia tăng. Việc này đòi hỏi lực lượng công an phải có các giải pháp, nhiệm vụ đấu tranh trấn áp tội phạm, trong đó kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực nội chính của UBND thành phố, hai trụ cột cơ bản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là phải kiểm soát được Covid-19 và kiểm soát được an ninh trật tự. "Nếu hai trụ cột này không được kiểm soát thì phục hồi, phát triển kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn", ông nói.

Đề cập Luật Phòng chống ma túy sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới, ông Châu đề nghị Công an TP HCM phải có khảo sát, điều tra cơ bản có thể triển khai ngay các giải pháp khi bắt đầu áp dụng luật mới. Đồng thời, lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu ngành công an chỉ đạo các cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra, ban hành kết luận, nhất là các vụ án liên quan kinh tế chức vụ, tham nhũng trong năm 2021 để phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó giám đốc Công an TP HCM. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Trước đó, báo cáo tình hình an ninh trật tự 9 tháng đầu năm, thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó giám đốc Công an TP HCM cho biết thời gian vừa qua, hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử một số nơi có hiện tượng bị tin tặc tấn công. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, mua bán trái phép chất ma túy có chiều hướng tăng nhưng theo dõi đấu tranh xử lý vẫn còn hạn chế.

"Đặc biệt, có một số thông tin, bài viết đăng tải trên mạng xã hội không đúng, sai trái, xuyên tạc. Công an TP HCM đã xử lý hành chính và xử lý hình sự một số trường hợp", ông Hưng nói.

Theo Phó giám đốc Công an thành phố, thời gian qua tội phạm giảm so với năm 2020 nhưng tính chất lại phức tạp. Trong đó nổi lên tội phạm xâm phạm sở hữu có cường độ gia tăng, đã xảy ra một số vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng do mâu thuẫn từ trước. Tội phạm liên quan tín dụng đen vẫn tiềm ẩn phức tạp, các nhóm cho vay đe doạ người vay; cờ bạc hoạt động mạnh trên không gian mạng...

Trung Sơn