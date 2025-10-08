Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn: Sự cố vỡ đập Bắc Khê 1 đã được kiểm soát

Nước hồ thủy điện đã rút khoảng một mét, thân đập không toác rộng, đảm bảo an toàn để người dân xung quanh trở về nhà, theo Phó chủ tịch tỉnh Đoàn Thanh Sơn.

Sáng 8/10, ông Đoàn Thanh Sơn cùng đoàn công tác của quân đội đã tới hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến. Đập nằm ở độ cao khoảng 500 m, dung tích chứa 4,7 triệu m3, công suất hồ thủy điện 2,4 MW.

Phần bị vỡ chiều qua là vai đập, nằm ngay cạnh đập tràn. Sau khảo sát, ông Sơn đánh giá sự cố đã được kiểm soát, đập vẫn trong vùng an toàn, đặc biệt hệ thống xả tràn vẫn hoạt động, bảo đảm việc thoát lũ và xả lũ bình thường.

Đánh giá nguyên nhân vỡ đập, ông Sơn cho rằng hai ngày qua địa bàn mưa rất to (180-280 mm), cường độ lũ trên sông Bắc Khê được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Lúc 12h hôm qua, 90 phút trước khi xảy ra sự cố, lưu lượng nước về hồ lên tới 1.572 m3/s, trong khi thiết kế xả tràn chỉ 24 m/3.

Phần vai đập bị vỡ và bên cạnh là đập tràn của thủy điện Bắc Khê 1. Ảnh: Ngọc Thành

Do sự cố được kiểm soát, 52 hộ dân với 118 nhân khẩu ở ba thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, xã Tân Tiến sáng nay đã trở lại nhà sau một ngày di dời. Tuy nhiên, người dân vùng hạ du ở các xã Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt vẫn ngập sâu, có nơi 3 m.

Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn giải thích ngập ở hạ du một phần do vỡ đập thủy điện, phần nhiều hơn là mưa lớn, nước sông Bắc Giang (một nhánh của sông Kỳ Cùng) lên rất cao. Ghi nhận của cơ quan khí tượng, lũ sông Bắc Giang tại trạm Văn Mịch đã đạt đỉnh lúc 23h hôm qua là 195,73 m, vượt báo động ba 5,73 m.

Thống kê trên toàn tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ sau bão Matmo làm hơn 3.000 hộ dân bị ngập, tập trung ở các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt. Hơn 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả gãy đổ. 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt.

Video hiện trường vỡ đập Bắc Khê 1 Ông Đoàn Thanh Sơn nói về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Video: Huy Mạnh

Quân chủng Phòng không Không quân sáng nay đã điều hai trực thăng của Trung đoàn 916 cất cánh từ Hà Nội mang 4 tấn lương khô, mì tôm đi cứu trợ Lạng Sơn. Chuyến đầu xuất phát lúc 9h50 từ sân bay Gia Lâm đi Văn Nham; chuyến hai lúc 10h20 đi Yên Bình.

Khoảng 13h30 ngày 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ khoảng 4-5 m, sâu 3-4 m. Nước từ đập tràn xuống vùng hạ du, đẩy mực nước sông Bắc Khê và các suối lên nhanh, đe dọa nhiều khu dân cư.

Việt An - Gia Chính