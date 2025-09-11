Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51

Ông Giang Thanh Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, xin nghỉ công tác trước 11 năm so với quy định độ tuổi.

Ngày 11/9, ông Khoa nhận quyết định nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ cho người về hưu trước tuổi diện tinh gọn bộ máy theo Nghị định 178, từ 1/9. Ông xin nghỉ theo "nguyện vọng cá nhân".

Ông Giang Thanh Khoa phát biểu tại hội nghị công bố quyết định nghỉ công tác. Ảnh: Báo An Giang

Ông Khoa từng giữ các chức vụ ở tỉnh Kiên Giang cũ, gồm: Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch và Bí thư huyện Kiên Lương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 8/2024, ông giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Với việc xin nghỉ công tác ở tuổi 51, ông Khoa về hưu trước 11 năm so với quy định độ tuổi. Ông từ chối trả lời khi VnExpress đề cập lý do xin thôi công tác, dự tính sau khi nghỉ.

Cùng ngày, ông Mai Văn Huỳnh, 60 tuổi, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập), ông Võ Minh Hoàng, 56 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, cũng nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/9.

Sau hợp nhất An Giang với Kiên Giang, điều hành bộ máy UBND tỉnh là Chủ tịch Hồ Văn Mừng cùng 5 phó chủ tịch tỉnh: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy, Ngô Công Thức.

Ngọc Tài