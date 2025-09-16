Phó chủ tịch T&T Group đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch T&T Group, Chủ tịch Vietravel Airlines đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, vốn và thủ tục giúp khu vực tư nhân tăng sức cạnh tranh.

Thông tin trên được chia sẻ tại phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPFS 2025) chiều ngày 16/9. Theo ông Đỗ Vinh Quang, VPFS 2025 là không gian đối thoại, cụ thể hóa hành động, đề xuất chính sách cụ thể trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết trụ cột tạo hành lang mới cho phát triển.

"Nội lực là giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động, nắm bắt cơ hội hội nhập và vươn tầm khu vực", ông nói.

Ông Đỗ Vinh Quang nêu nhóm đề xuất tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. Ảnh: T&T Group

Dưới góc độ đại diện doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang nêu 3 nhóm kiến nghị. Thứ nhất là hoàn thiện thể chế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Đại diện T&T Group đề xuất tiếp tục minh bạch hóa và loại bỏ rào cản để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận công bằng các nguồn lực như đất đai, tín dụng, hạ tầng, chính sách thuế - phí. Môi trường ổn định sẽ khuyến khích đầu tư dài hạn, kể cả ở các lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi vốn lớn.

Thứ hai, xây dựng cơ chế ưu đãi vốn trung và dài hạn, đặc biệt những ngành then chốt, có vai trò động lực, đòi hỏi vốn lớn và dài hơi như hàng không, logistics, năng lượng, hạ tầng... Bên cạnh việc tăng cường tín dụng ưu đãi, cần phát triển thị trường vốn lành mạnh, thúc đẩy phát hành trái phiếu doanh nghiệp an toàn, khuyến khích huy động vốn quốc tế và hình thành các quỹ đầu tư hạ tầng, quỹ đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng để khu vực tư nhân tham gia các dự án quy mô quốc gia, khu vực.

Cuối cùng là nhóm giải pháp về đẩy mạnh chuyển đổi số, mở dữ liệu quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đại diện T&T Group, doanh nghiệp hiện tốn nhiều thời gian, chi phí cho thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan. Việc đồng bộ, mở dữ liệu giữa các bộ ngành; mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, doanh nghiệp, tài chính; và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ giảm chi phí tuân thủ, tăng minh bạch và năng lực dự báo.

"Mỗi doanh nghiệp cũng cần tự bồi đắp nội lực và trách nhiệm để có thể vươn mình bứt phá", ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh sau khi đưa ra kiến nghị.

T&T Group cho biết sau hơn 30 năm, hệ sinh thái của tập đoàn trải rộng các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, năng lượng, bất động sản, nông - lâm nghiệp, thể thao, công thương, logistics, hạ tầng giao thông, cảng biển và hàng không. Trong đó, nhiều dự án quy mô lớn đóng góp vào năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

VPFS 2025 là sáng kiến đối thoại - chính sách - hành động quy mô quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì, phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Diễn đàn gồm các vòng đối thoại địa phương, chuyên đề và phiên cấp cao với sự tham dự, chủ trì của lãnh đạo Chính phủ, thể hiện kỳ vọng đồng hành của đội ngũ doanh nhân trong đổi mới thể chế và nâng cao năng lực nội sinh khu vực tư nhân.

Anh Vũ