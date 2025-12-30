Phó chủ tịch Samsung: 'Công nghệ dần giúp loại bỏ việc nhà'

Thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt sấy, tích hợp AI ngày càng hiểu người dùng, tự động vận hành theo bối cảnh, tiến tới giải phóng con người khỏi việc nhà, theo Phó chủ tịch Samsung.

Các thiết bị gia dụng AI đang trở thành một phần trong gia đình hiện đại, giúp giảm bớt việc nhà và tăng tiện nghi. Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm Bespoke AI vào năm ngoái, Samsung đặt mục tiêu tăng gấp ba số lượng thiết bị gia dụng AI chủ lực trong năm 2025.

Mục tiêu của đơn vị là giải phóng người dùng khỏi việc nhà, thông qua các thiết bị AI có khả năng tự đưa ra quyết định và vận hành một cách tự động. Ông Jeong Seung Moon, Phó chủ tịch, kiêm Giám đốc Nghiên cứu và phát triển mảng Thiết bị gia dụng (DA), Samsung Electronics chia sẻ về tầm nhìn của đơn vị với các thiết bị thông minh.

- Samsung đã xây dựng hệ sinh thái gia dụng Bespoke AI với nhiều sản phẩm. Giá trị cốt lõi mà Bespoke AI hướng tới là gì?

- Bespoke AI là dòng thiết bị gia dụng AI mang đến trải nghiệm cá nhân hóa thực sự, dựa trên sự thấu hiểu về lối sống và nhu cầu của từng người dùng. Dòng sản phẩm này được thiết kế dành cho những ai tìm kiếm sự tiện lợi, thoải mái và nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Chiến lược phát triển sản phẩm của Samsung tập trung vào việc tăng cường kết nối giữa AI và thiết bị, để các thiết bị gia dụng có thể hiểu người dùng và chủ động thay họ xử lý công việc, từ đó hiện thực hóa mục tiêu "không còn việc nhà".

Ông Jeong Seung Moon, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển mảng Thiết bị gia dụng (DA), Samsung Electronics. Ảnh: Samsung

- Điều gì khiến ông tin rằng Bespoke AI có thể giúp giảm đáng kể việc nhà?

- Bespoke AI được xây dựng dựa trên ba nền tảng công nghệ cốt lõi: Màn hình (Screens), Bixby và Vision. Sự kết hợp này đã mở ra những trải nghiệm hoàn toàn mới trong không gian sống.

Trên các sản phẩm như tủ lạnh Bespoke AI Family Hub, tủ lạnh hybrid, máy giặt, máy sấy và thiết bị nấu nướng, màn hình giúp người dùng dễ dàng kiểm tra và điều khiển các chức năng một cách trực quan, nâng cao tính tiện lợi và khả năng tiếp cận. Đồng thời, màn hình còn đóng vai trò như trung tâm điều khiển cho toàn bộ ngôi nhà thông qua kết nối SmartThings.

Bixby, trợ lý giọng nói của Samsung, hiện đã được triển khai trên toàn bộ danh mục Bespoke AI. Nhờ đó, người dùng có thể điều khiển thiết bị hoàn toàn bằng giọng nói, giảm đáng kể rào cản trong quá trình sử dụng.

Công nghệ Vision được tích hợp trên các sản phẩm như tủ lạnh Family Hub, tủ lạnh màn hình 9 inch, robot hút bụi Bespoke AI Steam và lò nướng. Các thiết bị này có khả năng tự nhận diện vật thể để hỗ trợ việc nhà - đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giảm gánh nặng quản lý gia đình.

Song song, Samsung đang mở rộng kết nối wifi trên toàn bộ danh mục sản phẩm để kích hoạt nhiều tính năng thông minh hơn. Hiện nay, 91% tủ lạnh Bespoke 4 cửa (Four-Door Refrigerator) bán ra trên toàn cầu đã được tích hợp wifi. Samsung đã mở rộng danh mục thiết bị gia dụng AI lên hơn gấp ba lần so với năm ngoái, và dự kiến tiếp tục tăng trưởng đến năm 2026.

Không gian sống với các thiết bị gia dụng thông minh. Ảnh: Samsung

- Điểm khác biệt nổi bật của Bixby trên các thiết bị Bespoke AI so với các sản phẩm khác là gì?

- Bixby đã được nâng cấp với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được tối ưu riêng cho thiết bị gia dụng, cho phép người dùng tương tác một cách tự nhiên, giống như đang trò chuyện.

Tính năng Voice ID, lần đầu ra mắt toàn cầu trong năm nay, đưa trải nghiệm cá nhân hóa lên một tầm cao mới. Trong các hộ gia đình có nhiều người sử dụng chung thiết bị, Bixby có thể nhận diện ai đang nói và phản hồi phù hợp. Ví dụ, khi người dùng hỏi: "Lịch hôm nay của tôi là gì?", Bixby sẽ hiển thị đúng lịch cá nhân của người đó, thay vì của người khác. Tính năng này cũng hoạt động tương tự với hình ảnh, danh sách phát nhạc và nhiều nội dung khác.

Bixby còn được tích hợp chặt chẽ với phần cứng trên các thiết bị gia dụng Samsung, giúp việc điều khiển trở nên liền mạch hơn. Với công nghệ điều khiển giọng nói không cần câu lệnh đánh thức (wakeless voice control) - lần đầu tiên trên thị trường - người dùng có thể điều khiển tủ lạnh hay máy giặt mà không cần nói "Hi Bixby" trước. Kết hợp cùng các tính năng như Auto Open Door, người dùng chỉ cần nói: "Mở cửa tủ lạnh bên trái (hoặc phải)" để có trải nghiệm liền mạch tối đa.

- Bespoke AI mang lại những lợi ích cụ thể nào cho cuộc sống hằng ngày?

- Bespoke AI được thiết kế để nhận diện và tự động xử lý những công việc thường ngày mà người dùng hay cảm thấy phiền toái, phức tạp hoặc tốn thời gian. Nhờ các khả năng AI tiên tiến, những tác vụ trước đây đòi hỏi sự can thiệp thủ công và giám sát liên tục giờ đây có thể được xử lý tự động - tạo ra sự thay đổi lớn trong cách con người làm việc nhà.

Chẳng hạn, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub được trang bị AI Vision Inside, có khả năng nhận diện thực phẩm khi được đặt vào bên trong. Hệ thống giúp quản lý tồn kho thực phẩm và thậm chí gợi ý công thức nấu ăn dựa trên nguyên liệu sẵn có. Trong quá trình nấu, tủ lạnh còn có thể gửi các cài đặt tối ưu sang thiết bị bếp được kết nối, giúp giảm bớt thao tác và nâng cao trải nghiệm nấu nướng. Hệ sinh thái này cũng đang được mở rộng theo hướng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dùng xây dựng lối sống lành mạnh hơn thông qua trải nghiệm nấu ăn kết nối.

Máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo sử dụng các tính năng như AI Opti Wash and Dry để nhận diện loại vải, mức độ bẩn và khối lượng quần áo sau khi cho vào máy. Từ đó, máy sẽ tự động phân bổ lượng chất giặt tẩy phù hợp và lựa chọn chu trình giặt - sấy tối ưu, xử lý toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối. Ngay cả độ ồn và rung cũng được kiểm soát tự động thông qua công nghệ AI Vibration Reduction, mang lại trải nghiệm giặt giũ yên tĩnh hơn. Đây là những công việc trước kia đòi hỏi rất nhiều sự chú ý và can thiệp thủ công.

Máy giặt sấy Samsung tích hợp AI để tối ưu hóa chu trình. Ảnh: Samsung

- Định hướng phát triển tương lai của thiết bị gia dụng AI Samsung là gì?

- Samsung tiếp tục nâng cấp trải nghiệm Bespoke AI, hướng đến việc các thiết bị không chỉ thấu hiểu người dùng và môi trường sống, mà còn tự động hành động dựa trên từng tình huống cụ thể. Mục tiêu là giúp cá nhân và gia đình có thêm thời gian cho những điều thực sự quan trọng, bằng cách giảm thiểu thời gian và công sức dành cho việc nhà.

Trong tương lai, Samsung dự kiến mở rộng trải nghiệm Bespoke AI vượt ra ngoài phạm vi gia đình, sang các lĩnh vực như tòa nhà, phương tiện giao thông và thậm chí là tàu thuyền - qua đó tạo những môi trường thông minh, kết nối hơn trên nhiều ngành công nghiệp. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước trên cả ba lĩnh vực: phần cứng, phần mềm và dịch vụ.

Hoài Phương