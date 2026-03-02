Phó chủ tịch Quốc hội: Siết dạy thêm khiến phụ huynh tốn kém hơn

Phụ huynh tốn nhiều tiền hơn để đưa đón, đóng tiền cho con ra trung tâm học thêm, sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục, theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Bà Thanh nêu quan điểm trên tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện tháng 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 2/3.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm thì "chi phí học thêm của phụ huynh phải bỏ ra lại cao hơn so với trước". Lý do là cha mẹ phải đưa con ra ngoài trường, khiến phát sinh chi phí thuê trung tâm, giáo viên đi lại, và đưa đón con từ nhà đến chỗ học thêm.

"Rất nhiều vấn đề kéo theo. Khi không dạy ở trường, đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh", bà Thanh nói.

Ông Trần Thế Cương - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từng băn khoăn về việc này, tại một hội nghị của Bộ hồi tháng 2 năm ngoái. Ông cho biết khi Thông tư 29 có hiệu lực, số lượng trung tâm, hộ đăng ký kinh doanh dạy thêm "tăng rất nhiều", lên đến khoảng 15.000 cơ sở.

"Qua khảo sát, mức thu phí học thêm cao hơn rất nhiều so với trước đây", ông Cương nói, song không nêu chi tiết.

Phụ huynh đưa đón con đến điểm thi tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thông tư 29 được Bộ ban hành hồi tháng 2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm với ba nhóm (chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí.

Khi đó, nhiều thầy cô và phụ huynh cho rằng hai tiết là không đủ để cải thiện năng lực của học sinh, đề xuất tăng lên 5-6 tiết vào mùa hè, nhưng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nói không được.

Gần đây, Bộ dự kiến thời lượng dạy thêm tối đa trong nhà trường vẫn là hai tiết/tuần/môn. Song, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể "nới trần" với "trường hợp đặc biệt". Bộ không cho biết "trường hợp đặc biệt" gồm những tiêu chí nào.

Sơn Hà