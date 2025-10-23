Phó chủ tịch KN Holdings vào top 10 nữ doanh nhân tiêu biểu 2025

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch, Tổng giám đốc KN Holdings, được vinh danh "Bông Hồng Vàng 2025" nhờ đóng góp trong quản trị, phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội.

Lễ vinh danh 98 nhân vật nữ doanh nhân xuất sắc toàn quốc do do VCCI chỉ đạo, phối hợp cùng Đại sứ quán Anh - Bắc Ireland, UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức, sáng 22/10. Sự kiện ghi nhận những nữ doanh nhân có đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và công tác xã hội.

Danh hiệu "Bông Hồng Vàng" được trao trên tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò doanh nhân trong tình hình mới, và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings, được trao danh hiệu Top 10 nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông Hồng Vàng 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao danh hiệu Bông Hồng Vàng cho bà Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: KN Holdings

Bà Dương tốt nghiệp Thạc sĩ tại Australia. Năm 1997, bà trở về nước, cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn do khủng hoảng tài chính châu Á. Cha và mẹ của bà là hai Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Trần Cẩm Nhung. Bà tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp, củng cố tài chính và quản trị, giúp hệ thống trụ vững và phát triển.

Bà Dương cho biết, tinh thần phụng sự cộng đồng của cha mẹ là kim chỉ nam trong hành trình điều hành doanh nghiệp.

Gần ba thập kỷ gắn bó, bà Lê Nữ Thùy Dương góp phần dẫn dắt KN Holdings trở thành tập đoàn đa ngành hoạt động trong 5 lĩnh vực: bất động sản, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp - logistics, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Bà định hướng phát triển bền vững, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội. Dưới sự điều hành của bà, KN Holdings hợp tác với nhiều đối tác quốc tế như Capitaland, Keppel Land (Singapore) và Maeda (Nhật Bản), cùng triển khai các dự án nhà ở cao cấp tại TP HCM như Vista Verde, Feliz en Vista, Waterina Suite và Define.

Đô thị biển CaraWorld tại Cam Ranh là dự án nổi bật của KN Holdings. Ảnh: KN Holdings

Bên cạnh đó, tập đoàn phát triển các dự án quy mô lớn như siêu đô thị biển CaraWorld gần 800 ha tại Cam Ranh, ba nhà máy điện mặt trời tại Khánh Hòa và hai khu công nghiệp Nam Long Thành, Đông Long Thành (1.000 ha giai đoạn 1) ở Đồng Nai.

Song song với kinh doanh, KN Holdings đã đóng góp hơn 2.900 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, tập trung vào 5 lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ thiên tai.

Trong đại dịch Covid-19, tập đoàn ủng hộ hơn 600 tỷ đồng cho tuyến đầu chống dịch. Năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, KN Holdings đóng góp 180 tỷ đồng cho chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên toàn quốc.

Bà Lê Nữ Thùy Dương trao bảng biểu trưng ủng hộ 180 tỷ đồng cho chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên toàn quốc. Ảnh: KN Holdings

Với vai trò doanh nhân Việt, bà đóng góp cá nhân 3 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu phòng chống bệnh lao, nâng tổng ngân sách hỗ trợ Việt Nam lên 13,5 triệu USD khi kết hợp cùng Quỹ Bill & Melinda Gates và Chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, lãnh đạo KN Holdings còn khởi xướng các chương trình thiện nguyện như "Nhà vệ sinh cho em" - phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng hơn 100 công trình vùng cao giai đoạn 2023-2025; giải golf "Vì Trường Sa thân yêu - Swing for Trường Sa", kêu gọi hơn 136 tỷ đồng hỗ trợ quân dân nơi đảo xa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bà Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: KN Holdings

Trong vai trò Ủy viên Ban chấp hành VCCI khóa VII, bà Dương tham mưu, đóng góp chính sách thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi. Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhận xét: "Bà Dương là một trong những nữ doanh nhân năng động, trách nhiệm, tích cực trong hoạt động xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp".

Nữ doanh nhân được trao Huân chương Lao động hạng Nhất (2023), hạng Nhì (2021), hạng Ba (2017) và danh hiệu "Nhà quản lý tiêu biểu Việt Nam - ASEAN" (2020).

Hiện tại, ngoài vai trò tại KN Holdings, bà Dương đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành VCCI - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Lãnh sự danh dự Cộng hòa Iceland tại TP HCM.

Hoài Phương