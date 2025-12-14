Phó chủ tịch KN Holdings nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings được trao danh hiệu Anh hùng Lao động, ngày 6/12.

Buổi lễ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức. Đến dự lễ có các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: KN Holdings

Phát biểu sau khi nhận danh hiệu, bà Lê Nữ Thùy Dương cho biết, đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình và tập thể cán bộ, nhân viên đã đồng hành trong suốt quá trình hoạt động. Theo bà giải thưởng là động lực để tiếp tục nỗ lực trong vai trò lãnh đạo, hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: KN Holdings

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức chúc mừng bà Lê Nữ Thùy Dương được Nhà nước ghi nhận. Ông đánh giá, trong gần 30 năm công tác, bà luôn thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, tư duy quản trị hiện đại và định hướng phát triển dài hạn.

Dưới sự tham gia điều hành của bà, doanh nghiệp đã mở rộng quy mô, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai nhiều dự án có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Lãnh đạo tỉnh, kỳ vọng bà Thuỳ Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, đồng hành cùng địa phương và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu chúc mừng Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương. Ảnh: KN Holdings

Hiện, KN Holdings (Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành) đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với tổng vốn điều lệ hơn 25.000 tỷ đồng. Danh mục dự án của doanh nghiệp trải rộng tại 9 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư trên 120.000 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực đô thị, du lịch - dịch vụ, khu công nghiệp - logistics và năng lượng tái tạo. Riêng tại Đồng Nai, doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có ba khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.200 ha, dự kiến thu hút trên 30 tỷ USD vốn FDI và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận bà Lê Nữ Thùy Dương tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong hơn 10 năm qua, tổng kinh phí đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo của bà và gia đình đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Hoàng Đan