Phó chủ tịch HĐND huyện tàng trữ súng

Bến TreÔng Lê Văn Trung, Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú, bị khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do giữ khẩu súng từ 30 năm trước.

"Ông Trung, 56 tuổi, bị khởi tố nhưng được tại ngoại. Ông ấy là cán bộ do tỉnh quản lý nên các bước xử lý tiếp theo thế nào Huyện ủy Thạnh Phú cũng chưa nắm", ông Lê Văn Khê, Bí thư Huyện ủy, nói ngày 12/3.

Theo điều tra ban đầu, tháng 8/2020, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú bị Võ Phúc Hậu, 16 tuổi, đột nhập lấy trộm khẩu súng cùng 6 viên đạn. Hậu đưa súng đạn cho Phạm Tiểu My, 26 tuổi, bán cho Nguyễn Văn Sơn, 33 tuổi, mua đem về nhà cất giữ.

Được gia đình khuyên, Sơn đem súng nộp cho công an. Cảnh sát điều tra ra khẩu súng liên quan đến ông Lê Văn Trung.

Ông Trung khai, khoảng năm 1990 ông là Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Thạnh Phú, được cấp trên giao khẩu súng ngắn và một số viên đạn để phục vụ công tác kiểm tra liên ngành vào ban đêm. Đến năm 1993 chuyển công tác, ông để súng vào một thùng tài liệu, đem về cất ở nhà tập thể của Huyện ủy Thạnh Phú.

Năm 2003, ông Trung đem thùng tài liệu này về nhà riêng. Đến tháng 8/2020, trong thời gian xây nhà, ông đem đồ đạc và thùng tài liệu này gửi tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thì Võ Phúc Hậu lấy trộm.

Hiện, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố Nguyễn Văn Sơn và Phạm Tiểu My về hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Hậu không bị truy cứu do lúc thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

